VIDEO Snježna oluja pogodila New York: Nastao kolaps u prometu, zatvorene škole...

SAD - New York je u utorak pogodio obilan snijeg dok je zimska oluja pogodila sjeveroistok Sjedinjenih Država. Nastao je prometni kolaps, a nastava se održava online. Osim škola, i javna knjižnica je bila zatvorena tijekom cijelog dana zbog snježne oluje. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams je pozvao građane da smanje nepotrebna putovanja. Problemi nisu samo u cestovnom i željezničkom prometu, više od 400 letova između New Yorka i New Jerseyja bilo je otkazano. Utjecaj zimske oluje proširio se izvan New Yorka, utječući na razne države na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Podaci pokazuju da je oluja uzrokovala nestanak struje za više od 150.000 domova i poslovnih prostora u sjeveroistočnoj regiji.