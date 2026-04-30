Komentari 9
RAZMINIRALI SU JE

VIDEO ŠOK U LICI 'Bagerom sam naletio na minu nedaleko od kuće. Slavim drugi rođendan!'

Piše Iva Tomas,
VIDEO ŠOK U LICI 'Bagerom sam naletio na minu nedaleko od kuće. Slavim drugi rođendan!'
Foto: Čitatelj 24sata

Muškarac je uklanjao gnojivo radnim strojem i tako pronašao minu, koju je uslijed kopanja oštetio

'Micao sam gnojivo, kopao bagerom i naletio na nešto metalno. Vidio sam da je mina, dok sam kopao oštetio sam je. Kažu da je Lika razminirana... pa ne bi baš rekao. Danas slavim drugi rođendan', kaže nam čitatelj iz Perušića, mjesta Kosa Janjačka, koji je u ponedjeljak nedaleko od doma naišao na minu.

Kako su nam potvrdili iz PU ličko-senjske, dojavu o pronalasku mine zaprimili su oko 13.45 u ponedjeljak.

Muškarac je uklanjao gnojivo radnim strojem i tako pronašao minu, koju je vjerojatno uslijed kopanja oštetio.

Foto: Čitatelj 24sata

Na mjesto događaja upućeni su službenici koji su odmah napravili razminiravanje.

Komentari 9
