Ne znam po koji put je već ova cijev pukla koju sam snimila, govori nam čitateljica čijeg je zaručnika noćas probudio 'gejzir' pred zgradom.

- Počelo je oko 4.40 ujutro, nesnosna buka se nastavila do jutra, a onda ju je zamijenila buka radnika koji saniraju cijev - objašnjava čitateljica, koja nam je rekla da im u ovom trenutku ne rade radijatori, no voda je donekle mlaka.

VIDEO: 'Gejzir' probudio stanare

Sa stanarima je danas na zagrebačkom Jarunu popričala i naša reporterka.

- Zadesilo me jutros, rano. Tuširala sam se i odjednom više nije bilo tople vode. Mislila sam da je do mojih instalacija, kad sam vidjela vijest da je puklo. Nisam ljuta jer je ovo prvi put da sam ovakvo nešto iskusila, nekako ćemo izgurati, ali s obzirom na pucanje vodovoda na Trešnjevci nedavno, strah me da se ovakve stvari ne krenu ponavljati po cijelom Zagrebu - rekla nam je jedna stanarka.

Njeno mišljenje dijeli i njen, nešto ljući, jarunski susjed.

- Ja ne znam, ovaj Zagreb je li gori na zemlji ili ispod zemlje. Sad se bojiš potresa i urušavanja, pa sad i pucanja cijevi, poplava mogućih.. Ne znam. Sve se nadam da će nova vlast nešto poduzeti po tom pitanju - kaže.

Bez tople vode i grijanja ostala je i Marina, mama troje djece od kojih dvoje idu u vrtić.

- Dobro je što nije toliko hladno evo, to vam mogu reći. Ali ovakva situacija se može ponoviti bilo kad, i što da ostanemo bez grijanja kad je vani minus? Ja s troje djece tad mogu jedino kod svekrve i svekra, jer i ovo mi je već previše, kako da ih kupam sve? Kažu da će sanacija trajati do sutra pa me to smiruje, ali nitko nam ne može garantirati da se ovakvo nešto neće ponoviti i da sanacija neće trajati danima - kaže.

Stradali vrelovod nije zahvatio ulicu braće Domany koja je na Srednjacima cijela u radovima.

- Nas nije zahvatilo srećom, ali nama su i kopali nove cijevi i postavljali ih, vidite da je sve raskopano. Cijev koja je pukla stara je sigurno 50 godina, a koliko ja tu živim nije se kopalo niti mijenjalo ništa, do sad. Nekako sam sretna da smo barem malo sigurni da nećemo imati problema s vodovodom i vrelovodom. Kad vidim užase na Trešnjevci i sjetim se da neke cijevi po Zagrebu nisu mijenjane po 60 godina, bude mi slabo - rekla nam je stanarka te ulice na broju osam.