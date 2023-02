VIDEO Stigla je 'Zvijer s istoka': Snijeg počeo padati u Zagrebu i Sl. Brodu, HAK upozorio vozače

U subotu navečer je u nekim dijelovima Hrvatske pao snijeg kojeg je jutros najavio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Snijeg je u večernjim satima počeo padati u Zagrebu, Velikoj Gorici, dok je na Sljemenu je palo već nekoliko centimetara snijega. Prema objavi Facebook stranici HR vrijeme, pada i u Slavonskom Brodu.

DHMZ je jutros naveo da bi sutra na području Like i Gorskog kotara ponegdje moglo pasti i do pola metra snijega. Zagrebu i široj okolici ne predviđaju više od desetak centimetara, dok bi ga u Slavoniji i Dalmatinskoj zagori moglo biti više i od 15 centimetara.

Foto: LiveCamCroatia

Snježni pokrivač, ali tanji, moguć je i u dijelovima Istre i sjevernog primorja. Za cijelu zemlju DHMZ je izdao upozorenja, prvo zbog jakog i olujnog vjetra, ali i zbog snijega i kiše. Najopasnije vrijeme očekuje se u nedjelju na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje je na snazi crveni alarm zbog orkanskih naleta bure.

Jutarnja temperatura zraka ići će od -2 do 2, a na Jadranu između 5 i 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom do 15 °C na krajnjem jugu.

Na snazi je za sutra i meteoalarm za cijelu Hrvatsku zbog jakog vjetra, ali i snijega, kiše i grmljavinskog nevremena.

HAK je na svojim stranicama izvijestio kako se otežano vozi na pojedinim dionicama cesta u Gorskom kotaru, Lici i na istoku Hrvatske zbog snijega, a u priobalju zbog olujnog vjetra.

Foto: HAK

Upozoravaju vozače upozoravamo prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme.

Foto: HAK

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače, a za ostala je vozila obavezna zimska oprema na cestama: GORSKI KOTAR: -A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica u oba smjera -DC3 Vrbovsko-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica -DC32 Prezid-Delnice -DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin -DC203 Brod na Kupi-Delnice -DC305 Parg-Čabar -DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja -DC549 Vrata-Fužine -na svim lokalnim i županijskim cestama na području Vrbovskog,

