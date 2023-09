U Saboru se danas raspravljalo o Prijedlogu odluke o razrješenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slošnjak, čiji mandat traje do 2024. godine. Dok je HDZ-ovka i bivša ministrica Nada Murganić hvalila, iza nje je sjedila HDZ-ova Maja Grba Bujević. Na trenutke se činilo da Grba Bujević spava. No to nije bio slučaj. Nalaktila se na desnu ruku, a onda se nagnula na stranu i radila grimase. Kao da nešto žvače, grizla je usne, mrštila se.