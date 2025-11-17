VIDEO Stotine motorista prošlo kroz Slavonski Brod za Vukovar: Razveselili su one najmlađe

UOČI OBLJETNICE
VIDEO Armada je mimohodom kroz Rijeku odala počast Gradu Heroju. Zapalili su i baklje...
RIJEKA Armada je odala počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te je organizirala mimohod od murala posvećenom Gradu Heroju u Vukovarskoj ulici do Mosta hrvatskih branitelja na delti. Na muralu i duž ulice su zapaljene svijeće u sjećanje na žrtve Domovinskog rata. Riječani su zapalili i baklje te sa zastavama hodali kroz grad, a kod mosta je održana i molitva za sve hrvatske branitelje.
01:36
Armada RIjeka organizirala mimohod u čast žrtve Vukovara
|
Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroine Vukovara predvodit će Kolonu. Stiže naglo zahlađenje
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: "Kad hodam ulicama Vukovara, vidim sve te poginule, kojima sam sklopila oči", kaže medicinska sestra i vukovarska braniteljica Jadranka Ravančić Lisičar, jedna od žena koje će ove godine 18. studenog predvoditi kolonu sjećanja u Vukovaru. 24sata donose priče tih žena, koje su liječile i nosile ranjenike, dijelile s njima strah i tugu... Zbog američkih sankcija Rusiji Srbija do veljače mora naći novog vlasnika za svoj NIS, sad u većinskom vlasništvu Rusa. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je upute za kolinje kako ne bi bilo širenja afričke svinjske kuge. Ispred narodnjačkog kluba u Zagrebu pretučena su dva mladića iz Splita, jedan ima prijelome. Pred Hrvatskom je velika promjena vremena. Temperature će drastično pasti, ponegdje i po 15-ak stupnjeva, stižu nam kiša i snijeg...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata
|
Video: 24sata Video
U VUKOVARU SU NA DAN SJEĆANJA
VIDEO Bajkeri voze iz Prevlake do Vukovara: Stigli u Kutinu...
Sudionici moto karavane Prevlaka - Vukovar 'Zajedno u ratu, zajedno u miru!' stigli su u Kutinu gdje ih je dočekao MK Vilenjaci Kutina, a oko 15 sati zajedno si nastavili put prema Garešnici.
08:27
Bajkeri iz Kutine na putu za Vukovar
|
Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dječaci s Krka oduševili su potezom. Livaković u Dinamu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Mihael i Dominik, sedmaši osnovne škole Malinska na Krku lijepa su, svijetla vijest u moru crnih vijesti o mladima koji napadaju svoje vršnjake. Nakon što je na zidu njihove škole osvanuo šovinistički grafit, ravnateljici su samoinicijativno predložili da grafit preboje. U petak su na Zagrebačkom velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci, jedan od počinitelja je iz Šibenika i već je znan policiji. Splićani se opraštaju od policajca Željka Perišića. Zoran Milanović se u Budimpešti sastao se mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Božićnice u državnim tvrtkama od 200 do 500 eura. U ponedjeljak nas očekuje pogoršanje vremena, a u utorak naglo zahlađenje, moguć je i snijeg ... Bivši kapetan kluba Dominik Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo...
04:00
Vijesti '240 sekundi' 24sata
|
Video: 24sata Video
Leteći Show
VIDEO Spektakularna zahvala Vatrenima: Dronovi osvijetlili nebo nakon plasmana na SP
Čitatelj nam je poslao video spektakularne zahvale koju je Mirnovec uputio Vatrenima nakon pobjede nad Farskim otocima i osiguranog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Nebo je nad područjem osvijetlila impresivna koreografija dronova, stvarajući prizore koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim.
05:49
Mirnovec zahvalio Vatrenima
|
Video: Čitatelj 24sata