VIDEO Stotine motorista prošlo kroz Slavonski Brod za Vukovar: Razveselili su one najmlađe

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dječaci s Krka oduševili su potezom. Livaković u Dinamu... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Mihael i Dominik, sedmaši osnovne škole Malinska na Krku lijepa su, svijetla vijest u moru crnih vijesti o mladima koji napadaju svoje vršnjake. Nakon što je na zidu njihove škole osvanuo šovinistički grafit, ravnateljici su samoinicijativno predložili da grafit preboje. U petak su na Zagrebačkom velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci, jedan od počinitelja je iz Šibenika i već je znan policiji. Splićani se opraštaju od policajca Željka Perišića. Zoran Milanović se u Budimpešti sastao se mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Božićnice u državnim tvrtkama od 200 do 500 eura. U ponedjeljak nas očekuje pogoršanje vremena, a u utorak naglo zahlađenje, moguć je i snijeg ... Bivši kapetan kluba Dominik Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo...

