Video strave: Hrvatski vozač kamiona zabio se u kolonu i poginuo: 'Užas, plakali smo'

U ranim jutarnjim satima ponedjeljka, na autocesti na sjeveru Italije, u sudaru teretnih vozila smrtno je stradao hrvatski državljanin. Čitatelji nam javljaju da su potreseni prizorima koje su vidjeli

<p>Prema pisanju talijanskih medija, vozač kamiona, hrvatski državljanin, smrtno je stradao jutros u nesreći koja se dogodila oko 8.00 na autocesti A4, na dionici između San Giorgio di Nogaro i Latisane u smjeru Venecije. </p><p>Riječ je o sudaru dvaju teretnih vozila, koji se dogodio u trenutku gustog prometa uzrokovanog redovima koji su se stvorili kao posljedica prethodne nesreće, koja se dogodila oko 3 sata ujutro.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak nesreće u kojoj je poginuo Hrvat</strong></p><h2>Prizor je bio strašan, plakali smo</h2><p>- Čekali smo na autocesti jako dugo, a kolone su kilometarske. Kad smo stigli do mjesta nesreće, vidjeli smo da je kamion s hrvatskim registracijskim oznakama sudjelovao u nesreći. Ne znamo što se dogodilo s vozačem ali izgledalo je strašno. Oči su mi još uvijek pune suza - ispričao nam je čitatelj koji se zatekao na mjestu nesreće. </p><p>Jedan kamion je udario u vozilo ispred sebe i odgurao ga dalje niz cestu, ali su se srećom zaustavili 20-tak metara prije idućeg vozila. Talijanski mediji navode i kako je vozač umro na mjestu. Zbog nesreće je došlo do velikog zastoja na cesti. </p><p>- Da, upoznati smo sa svime i nažalost, smrtno stradali vozač je naš djelatnik. To je sve što vam možemo reći - potvrdili su nam iz firme za koju je nesretni vozač radio. </p>