VIDEO Stručnjak o eksploziji u Libanonu: 'Pronašli su način na koji se može aktivirati baterija'

Očito je pronađen neki način ili model na koji način će se elektronski aktivirati baterija na pejdžerima. Teško je povjerovati da bi se ikako drugačije mogao toliko broj pejdžera aktivirati - kazao je vojni analitičar Marinko Ogorec.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:33 Neviđena katastrofa: Najmanje 8 mrtvih i 2800 ozlijeđenih u Libanonu u eksploziji pejdžera | Video: 24sata/Reuters

Podsjetimo, više od tisuću ljudi, uključujući borce libanonskog Hezbolaha i liječnike, teško su ozlijeđeni u utorak u eksplozijama pejdžera širom Libanona koje koriste za komunikaciju, rekao je sigurnosni izvor za Reuters.

Dužnosnik Hezbolaha, koji je želio ostati neimenovan, rekao je da su detonacije pejdžera "najveći sigurnosni propust" koji je Hezbolah doživio u gotovo godinu dana rata s Izraelom.

Eksplozije su se dogodile usred pojačanog nasilja između Izraela i Hezbolaha, koji su u prekograničnom ratu otkako je prošlog listopada izbio rat u Gazi u najgoroj takvoj eskalaciji u godinama.

Foto: Mohamed Azakir

Prema prvim informacijama, do eksplozija je moglo doći zbog pregrijavanja baterija u uređajima. Prema istrazi libanonske televizijske kuće LBCI, prva izvješća sugeriraju da je server pejdžera bio hakiran, odnosno da je instalirana skripta koja je uzrokovala preopterećenje. To je vjerojatno rezultiralo pregrijavanjem litijske baterije, koja je zatim eksplodirala. Ozljede koje su pretrpjeli korisnici uređaja variraju od lakših do jako teških, ovisno o području kontakta osobe s uređajem, dalje navodi LBCI.

- Zašto koriste pejdžere pored svega od elektronike to ne znam. Vjerojatno jer je usmjerenog djelovanja. Dobiju poruku i na nju odgovore. Širenje informacija ovom tehnologijom je jako smanjeno - kazao je Ogorec.