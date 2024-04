VIDEO Sudar na A6 kod tunela Lučice. Nastala kolona od 2 km

POSLUŠAJTE IZJAVU

VIDEO Matić: Građani su birali lopove, ozakonili su krađu... UŽIVO IZ STOŽERA RIJEKE PRAVDE - Predrag Fred Matić komentirao je prve rezultate izbora. - Građani su uvijek u pravu, kako biraju, tako će im i biti. Očekivao sam, s obzirom na veliku izlaznost, da će se građani ipak odlučiti za građansku opciju, ali odlučili su da podržavaju lopove i da ozakonimo lopovluk i krađu. Noć je duga, svašta se još može promijeniti. Očekujemo da se u pregovorima još uvijek može nešto postići. Stranačka iskaznica HDZ-a postala je doslovno license to kill. Institucije su nam ubijene. Mogu građanima i građankama Hrvatske reći samo da im bog može biti na pomoći jer ako i dalje ovo toleriraju, a očito toleriraju, rekli bi Bosanci - bujrum. Ljudi noću plaču zbog djece u Njemačkoj i Irskoj, a preko dana glasaju za HDZ. Znanost to zove Stockholmskim sindromom. To sam primijetio žestoko u Slavoniji - kazao je Matić. Cijelu izjavu poslušajte na snimci.

Kopiranje linka