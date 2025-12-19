VIDEO Sudar više automobila u Zagrebu, jedan završio u ogradi

Obavijesti

Piše Luka Safundžić,
Iz policije su nam potvrdili kako imaju informacija o prometnoj nesreći, te da je očevid u tijeku...

Zagrebačka policija je u petak poslije 16 sati zaprimila dojavu o sudaru više automobila na zagrebačkom Žitnjaku. 

Prometna nesreća | Video: 24sata/pixsell

- U nesreći na Servisnoj cesti došlo je do sudara tri automobila - rekli su nam iz policije. 

Dodaju kako nema ozlijeđenih osoba. Nastala je materijalna šteta, a očevid je u tijeku

