VIDEO Sukošan kao Venecija: Ulice potpuno pod morem, luksuzni kvadrati opet plivaju

SUKOŠAN - More je stiglo do stanova na ‘Sukošanskom blatu’. Kad je već općina Sukošan dopustila gradnju u pojasu koji je preko noći postao građevinski, uplela se tu opet priroda. Već smo pisali o tome kako su nedavno poplavila prizemlja stambenih jedinica, a sad nam je čitateljica poslala nevjerojatnu snimku valova koji udaraju o same zgrade. - Zna mjesto plivati, ali u zadnje vrijeme nije bilo plime. Pa i moja je kuća praktično u moru pa nije poplavilo. Zapravo, ne mogu komentirati jer znam i sam da plima u Dalmaciji dođe i prođe. A, Bože moj, što ćemo - objasnio je ranije na svoj način prvi čovjek općine Ante Martinac. Podsjetimo, nevrijeme je jučer zahvatilo cijelu Dalmaciju. U obalnim gradovima podigla se razina mora. Vatrogasci su morali intervenirati u više navrata od Istra do Dubrovnika. Prema izvještaju Ravnateljstva Civilne zaštite objavljenom u petak navečer, zbog jakog juga, obilnih oborina i dizanja razine mora samo u Istarskoj županiji bilo je 10-ak dojava građana koji su tražili intervencije nadležnih službi radi otklanjanja posljedica nevremena.