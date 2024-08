VIDEO 'Svađao sam se, htio sam na taj let. A onda sam čuo da su svi putnici i posada poginuli...'

Strašna avionska nesreća kod Sao Paula u Brazilu! U padu putničkog aviona poginuo je 61 čovjek, svi putnici i članovi posade. Krhotine aviona udarile su u više kuća blizu Sao Paula, ali na sreću, nitko na tlu nije stradao. Društvenim mrežama šire se snimke aviona koji je potpuno izvan kontrole i čini se kao da je izgubio uzgon. Pada gotovo vertikalno.

Pogledajte snimku

'Ponovno sam rođen'

Avion je, prema podacima Flightradara, napustio Cascavel i bio je na putu za Sao Paulo kad je izgubio signal, oko 13.30 sati po lokalnom vremenu. TV Globo pričao je s jednim od putnika koji su trebali biti na tom kobnom letu.

- Kad sam stigao na aerodrom, ekrani nisu ništa pokazivali, čekao sam let, ali ništa. Nije bilo nikoga. Oko 10.40 službenik mi je rekao da ne mogu na let jer sam zakasnio na vrijeme ukrcaja. Svađao sam se s njim, ali to mi je na kraju spasilo život jer sam ubrzo saznao da su svi poginuli - rekao je Adriano Assis.

Još dvojica putnika rekla su da su trebali biti na tom letu, ali da su se izgubili na aerdoromu.

- Ponovno sam rođen - rekao je jedan od njih.

Avion je pao u blizini grada Vinheda. Bio je registriran i imao je važeći certifikat. Proizveden je 2010. godine, može ukupno prevesti 68 putnika.

Na mjestu pada pronašli su crnu kutiju čiji će podaci biti ključni u istrazi.