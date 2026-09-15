'VRATIT ĆEMO SE JAČI'
VIDEO Svi čekaju kiše, štete su ogromne, ovako nakon požara izgleda resort Gava na Braču
BRAČ - Šteta je velika, zbrajamo i saniramo. Dvjesto gostiju smo morali evakuirati. Uputili smo ih prema moru, gdje su ih čekale brodice. Pristigao je i brod koji je mogao primiti 500 osoba. Ostale hotelske kuće na Braču su ponudile smještaj za naše goste, a turističke agencije su u međuvremenu organizirale prijevoz gostiju do njihovih odredišta - govori nam direktorica hotelskog naselja Gava Maja Novak.