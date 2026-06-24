VIDEO Tajno oružje 'vatrenih'! Baka Marija ih blagoslovi prije svake utakmice: Volim Modrića

Svaku utakmicu ih blagoslovim i neću oprati televizor dok ne pobjede. Treba im blagoslova da pobijedimo, kroz smijeh nam je rekla Marija Goymerac (84) s Korčule koja, kako nam je rekla, svakog igrača svaku utakmicu blagoslovi svetom vodom.

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Pokretanje videa... VIDEO Gledateljica blagoslovila igrače prije utakmice | Video: privatna arhiva

Marija je strastvena navijačica koja je veći dio života provela daleko od domovine. Nakon 50 godina u Australiji, gdje je s pokojnim suprugom odselila iz Karlovca i radila kao krojačica, nostalgija ju je prije 13 godina vratila na rodnu Korčulu. Iako živi sama, nikada nije usamljena, a nogomet joj je jedna od najvećih radosti.

- Voli sve Hrvatsko. Jako joj je nedostajala naša zemlja. Ja u svako ljeto posjetim. Najviše voli nogomet, baš je jako strastvena kada je nogomet u pitanju. Sve zna - rekla nam je njezina kći Nensi.

Nensi je prije nekoliko godina primijetila da je televizor njene majke uvijek zamackan s prstima, kad ju je pitala zašto, majka je uvijek kazala kako ne zna zašto.

Foto: Privatni album

- Pitala sam je, pa što je na televizoru to stalno. Otisci prstiju. Pravila se kao da ne zna, a onda sam vidjela da ih blagoslivlja prije utakmice. Mislim da je bila utakmica Hajduka kada sam ju vidjela. Rekla je da mora, jer ako ne blagoslovi, onda neće pobijediti. Zna se dogoditi da ne pobjede, ali njoj to pruža utjehu i nadu. Doma uvijek ima rezervnu svetu vodicu - ispričala nam je Nensi.

Marija svaku utakmicu obavezno prati, gdje god da bila, u Australiji ili Hrvatskoj. Svakog igrača u reprezentaciji jako voli, ali priznaje, jedan joj je ipak favorit.

- Volim svakog tko zabije gol. Svi dečki su super, ali moram priznati da je Modrić ipak favorit. Podsjeća me na mene. Mali je, mršav i dinamitan. Znate kako se kaže, u malim bocama se čuva jaki spirit. Tako i Modrić skače kao i svi ovi veliki - našalila se Marija.

Vjeruje da će 'Vatreni' dogurati daleko na prvenstvu. Zadovoljna je rezultatima do sada.

- Bolje i jedan nego nijedan. Uvijek se veselimo svakom golu. Nogomet mi je najdraži sport. Ne mogu ga ne gledati - rekla je Marija.

Velika joj je želja bila pogledati "vatrene" uživo, ali zdravlje joj to više ne dopušta.

Foto: Privatni album

​- Joj, gdje ne bi bilo lijepo, ali ne putuje mi se. Dosta sam putovala. Sada su me izdala koljena, imam čak i štake ako treba. Ja sam se naputovala, hvala Bogu, kroz život - skromno kaže.

Utakmice prati bez obzira na termin, pa čak i ako se igraju u tri sata ujutro. Dok njezine susjede spavaju, Marija je budna i navija.

​- Susjedima kažem uz kavu svako jutro: 'Jesi li ih gledala?' A ona meni: 'Budi normalna, ja idem spavati'. Prespava sve, a ja sam obično budna do tada, ne mogu spavati - kaže ova vitalna 84-godišnjakinja.

Iako njezin ritual ponekad zasmeta ukućanima, poput nećaka koji se žali na mrlje po ekranu, Marija ne odustaje.

​- Dođe moj nećak i kaže: 'Opet si smočila ovaj ekran'. A ja mu kažem: 'Obrisat ću ga ako mi pobijedimo'. Što bih ja bez blagoslova? Ne bi me ni bilo da nije toga - odlučna je Marija.

Najavila je da će 'Vatrene' blagosloviti i za iduću utakmicu.

- Gledat ću ih u tri ujutro. Ustat ću uvijek, bez obzira na vrijeme i svakog blagosloviti za sreću - rekla je vesela Marija.