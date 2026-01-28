VIDEO Talijanska premijerka nadletjela grad koji 'visi' s litice nakon klizišta. Situacija kritična

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U novoj rošadi u Vladi bivši ministar gospodarstva i viceguverner HNB-a Tomislav Ćorić vraća se u Banske dvore u četvrtoj ulozi – ministra financija, nakon što je objavljeno da potpredsjednik Vlade Marko Primorac odlazi za jednog od osam potpredsjednika Europske investicijske banke u Luksemburg. Dok će Primorcu plaća narasti više od pet puta, s 4700 na 25 tisuća eura, Ćorić će kao ministar dobivati koju tisuću eura manje od primanja viceguvernera od 7400 eura... Troje mrtvih u crnom vikendu na cestama, od početka mjeseca u prometu poginulo deset ljudi. Thompsonovu kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Tomaševića odbacio USKOK. Dalić lakše diše: Baturina igra fantastično, Matanović trpa u kontinuitetu, Juranović se vratio u formu.

