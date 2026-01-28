Obavijesti

KLIZIŠTA GUTAJU GRAD

VIDEO Talijanska premijerka nadletjela grad koji 'visi' s litice nakon klizišta. Situacija kritična

Talijanska premijerka Giorgia Meloni posjetila je grad Niscemi. Iz helikoptera se uvjerila u težinu situacije u ovom sicilijanskom gradu u kojem su se nakon razornih oluja pokrenula velika klizišta koja 'gutaju' grad. Oko 1500 stanovnika evakuirano je iz svojih domova koji sada 'vise' s litica, situacija je kritična... Klizište je i dalje aktivno, gradonačelnik situaciju opisuje kao zastrašujuću. Određenim dijelovima grada vlasti su zabranile pristup. Strahuje se od daljnjeg urušavanja, za područje je proglašeno izvanredno stanje,

Meloni posjetila sicilijanski grad Niscemi ugrožen klizištem 03:00
Meloni posjetila sicilijanski grad Niscemi ugrožen klizištem | Video: Reuters

UHITILI SU GA

VIDEO Pogledajte cijeli okršaj u Minnesoti: Napadač je izvadio špricu pa poprskao političarku

Ilhan Omar, političarka somalijskog porijekla imala je govor u gradskoj vijećnici u Minneapolisu. Nepoznati napadač je prišao demokratskoj zastupnici i poprskao je nepoznatom tekućinom jakog mirisa iz šprice prije nego što su ga savladali zaštitari. Unatoč zamolbama njenih kolega da je pregleda liječnik te da okonča govor, Omar je to odbila i vratila se za govornicu.

Muškarac prskao tekućinom po zastupnici na događaju u Minnesoti 04:59
Muškarac prskao tekućinom po zastupnici na događaju u Minnesoti | Video: 24sata/reuters
ZADOVOLJAN JE

Zubčić nakon povratka u bodove u veleslalomu: To je mali korak

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) zauzeo je četrnaesto mjesto na noćnom veleslalomu Svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu, na kojem je pobijedio Švicarac Loic Meillard. Zubčić je odvozio korektno na Planaiu, jednoj od najpoznatijih staza na svijetu, nakon prvog laufa bio je 15., da bi u drugom popravio plasman za jedno mjesto i nakraju bio 14. je s 2.65 sekundi zaostatka za pobjednikom.

Izjava Filipa Zubčića 00:47
Izjava Filipa Zubčića | Video: Hrvatski skijaški savez
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekspresni povratak otpisanog. Plenković gura (tć) za ministra

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Povratak otpisanog ministra. Obvezno cijepljenje protiv HPV-a od 2027. ZdrAVKO je novi digitalni asistent HZJZ-a. Seks skandal u Crnoj Gori. EU i Indija potpisale veliki trgovinski sporazum. Orbanu prijeti stranka Tisza.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekspresni povratak otpisanog. Plenković gura (tć) za ministra 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekspresni povratak otpisanog. Plenković gura (tć) za ministra | Video: 24sata/Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U novoj rošadi u Vladi bivši ministar gospodarstva i viceguverner HNB-a Tomislav Ćorić vraća se u Banske dvore u četvrtoj ulozi – ministra financija, nakon što je objavljeno da potpredsjednik Vlade Marko Primorac odlazi za jednog od osam potpredsjednika Europske investicijske banke u Luksemburg. Dok će Primorcu plaća narasti više od pet puta, s 4700 na 25 tisuća eura, Ćorić će kao ministar dobivati koju tisuću eura manje od primanja viceguvernera od 7400 eura... Troje mrtvih u crnom vikendu na cestama, od početka mjeseca u prometu poginulo deset ljudi. Thompsonovu kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Tomaševića odbacio USKOK. Dalić lakše diše: Baturina igra fantastično, Matanović trpa u kontinuitetu, Juranović se vratio u formu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi... 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi... | Video: 24sata Video

