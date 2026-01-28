Zbog klizišta na Siciliji proglasili izvanredno stanje: Cijeli grad visi s litice, situacija je kritična!

Apokaliptični prizori stižu iz sicilijanskog grada Niscemija, gdje su razorne oluje pokrenule ogromno klizište koje doslovno guta dijelove grada. Više od 1500 ljudi hitno je evakuirano iz svojih domova koji sada vise nad provalijom, a vlasti upozoravaju da najgore možda još nije prošlo. Grad od 25.000 stanovnika, smješten na visoravni, klizi prema dolini, ostavljajući iza sebe pustoš i očaj.

Nakon što je ciklon Harry poharao južnu Italiju donoseći rekordne količine kiše i vjetra, tlo pod Niscemijem počelo je popuštati. Klizište je stvorilo frontu dugu gotovo četiri kilometra, a snimke iz zraka prikazuju kuće i zgrade kako balansiraju na samom rubu novonastale litice. Jedan automobil ostao je parkiran s prednjim kotačima u zraku, nad ponorom.

Situacija je i dalje kritična jer je klizište aktivno. Gradonačelnik Massimiliano Conti opisao je situaciju kao zastrašujuću, pozivajući građane na maksimalan oprez.

​- Ovo je dramatično klizište. Situacija je teška, pogotovo jer se škripanje nastavlja, a kiša ne pomaže ni spasilačkim operacijama ni tehničkim pregledima - rekao je Conti za La Repubblicu.

Vlasti su uspostavile "crvenu zonu" i zabranile pristup najugroženijim dijelovima grada jer se strahuje od daljnjih urušavanja. Salvatore Cocina, generalni direktor sicilijanske civilne zaštite, izjavio je kako očekuju da će se "sve kuće u radijusu od 50 do 70 metara urušiti".

Očaj i bijes evakuiranih stanovnika

Stotine ljudi smještene su u lokalnu sportsku dvoranu, dok su drugi pronašli utočište kod rodbine. Mnogi od njih svjesni su da se u svoje kuće više nikada neće vratiti. Osjećaj bespomoćnosti pojačava i činjenica da se na opasnost upozoravalo godinama.

​- Rekli su mi da moram otići, iako se u kući ili ispod nje ništa nije urušilo. Prvo klizište imali smo prije 30 godina i nitko nikada ništa nije poduzeo - rekao je ogorčeni stanovnik Francesco Zarba.

Vlada premijerke Giorgije Meloni proglasila je izvanredno stanje za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju te odobrila početni fond od 100 milijuna eura za hitne intervencije. No, lokalne vlasti procjenjuju da ukupna šteta samo na Siciliji premašuje 740 milijuna eura, dok se na razini triju pogođenih regija penje na više od milijardu eura.

Šef talijanske civilne zaštite Fabio Ciciliano potvrdio je da povratka za mnoge nema.

​- Budimo jasni: postoje kuće na rubu klizišta koje su nenastanjive - izjavio je, dodavši kako će stanovnici iz pogođenih područja biti trajno preseljeni.

