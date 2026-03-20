VIDEO TATA PUCA OD PONOSA Kći (13) diktatora Kima vozila tenk, sve je češće s ocem...

MOĆNI F-35

VIDEO Teheran tvrdi: Ovo je trenutak kad smo pogodili 'nevidljivi' američki vojni avion! Iranska revolucionarna garda objavila je snimke za koje tvrde da predstavljaju udar na 'nevidljivi' američki borbeni avion F-35. Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što su ga, kako se vjeruje, pogodili Iranci, kazala su dva izvora za CNN. Iz američke vojske poručuju da je avion "izvodio borbenu misiju iznad Irana“ kada je bio prisiljen na izvanredno slijetanje. Zrakoplov je, kažu Amerikanci, sigurno sletio, pilot je stabilnom stanju. "Tamo nitko ni ne puca na nas. Njihove zračne snage ne postoje, njihove vođe ne postoje, letimo gdje god hoćemo", kazao je Donald Trump. Iranska agencija Fars tvrdi da je avion teško oštećen.

