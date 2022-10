VIDEO Test vrećica za otpad: Mogu li se napuniti s 10 L vode?

Nove vrećice za otpad posljednjih dana unose pomutnju među Zagrepčanima, a jučer su, nakon priloga u RTL-ovoj emisiji, mnogi komentirali i deklariranu zapremninu pa su se tako pojavili navodi da u vrećicu od 40 litara stvarno stane tek 28. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je pak jutros kako se tu radi o fake newsu i pozvao svakog tko želi da provjeri zapreminu vodom.

Mi smo pak vodom testirali kolika je zapremnina i izdržljivost tri vrste vrećica od 10 litara: Holdingove smeđe vrećice za biootpad, standardne 'obične' vrećice za otpad i nove vrećice u koju se od danas u Zagrebu mora odlagati miješani otpad.

Holdingova vrećica za biootpad nije izdržala 10 litara vode te je popucala. Potom smo isprobali i običnu vrećicu za smeće iz trgovine, koja je također pukla nakon što smo je napunili s 10 litara vode. Zadnja na red je došla vrećica za komunalni otpad koja je u upotrebi od subote.

Ona je jedina izdržala i nije pukla pod teretom od 10 litara vode. Štoviše, u nju je stalo skoro duplo više - čak 18 litara vode.

Zapremninu vrećice od 40 litara testirao je i Borna Lozo iz Možemo!, koji je na svom Facebooku objavio video u kojem je s prijateljem osam puta ulio plastičnu bocu od pet litara u vrećicu. Nakon što su i po osmi put utočili bocu, vrećica je imala još malo prostora.

Aktivist i profesor matematike Aleksandar Hatzivelkos, također se osvrnuo vrećice.

- Loša je matematika kada se formula izvedena za neki tip problema primijeni na drugi tip problema bez provjere da li taj drugi tip problema zadovoljava uvijete na temelju kojih je izvedena prva formula. Npr ako recimo računamo volumen zatvorene vrećice fiksnih rubova (kao na primjer volumen jastuka), onda istu formulu ne možemo (sic) samo tako koristiti za volumen otvorene vrećice, koja je k tome u pakiranju presavinuta po bočnim rubovima - napisao je.

- Hvala svim dobrim ljudima koji su na osnovu fotke s velikom i malom vrećicom mislili da sam tako računao njihov volumen pa su mi objasnili da se volumen ne može računati iz dvije dimenzije - napisao je u subotu ujutro Zoran Šprajc.

- Ima nade za civilizaciju kad je toliko mnogo ljudi tako duboko upućeno u razliku između 2D i 3D. Inače to je bila samo ilustracija za rezultat matematičkog postupka kojim smo došli do volumena vrećica. A on je sažet u priloženoj formuli. Ako netko zna matematički postupak kojim će dokazati da vrećice deklarirane širine i dubine doista imaju deklarirani volumen (40 l, 20 l i 10l ) rado ćemo ga pokazati u emisiji idućeg petka. Ove koji volumen vrećica pokušavaju dokazati punjenjem vodom, pijeskom i perjem pozivam da nastave sa zabavom i da nam pošalju svoje video snimke i sa vrećicama zapremine 10 i 20 l (jamčim da će se i sami iznenaditi rezultatom) ali to nije matematički dokaz. Hvala i vidimo se - dodao je.

