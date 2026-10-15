VIDEO Tirana u plamenu, a albanski premijer ne pomišlja na ostavku: Sve drugo je izdaja

Albanski premijer Edi Rama odbio je u četvrtak pozive da podnese ostavku dok su tisuće prosvjednika predvođenih studentima razbijale prozore i vodile ulične borbe s interventnom policijom koja je u glavnom gradu koristila vodene topove i suzavac.

Prosvjednici su izrazili bijes zbog korupcije, cijene i kvalitete obrazovanja te sporazuma o prodaji dijelova netaknute južne obale za izgradnju luksuznog odmarališta iza kojeg stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Zatražili su Raminu ostavku, tvrdeći da nitko nije slušao njihove zahtjeve tijekom ljetnih uglavnom mirnih prosvjeda protiv tog plana.

U pisanoj izjavi za Reuters, Rama je odbio pozive da podnese ostavku.

"Moja je odgovornost slušati, rješavati legitimne razloge za zabrinutost i voditi Albaniju prema naprijed. Druga opcija bila bi izdaja Albanaca koji su mi dali snažan mandat za dovršetak pregovora o članstvu u Europskoj uniji", rekao je.

Studentica koja se predstavila kao Kiara rekla je da su troškovi života, loši izgledi za zapošljavanje i navodna korupcija glavni problemi.

"Naš premijer je sinonim za riječ korupcija. Posao u svojoj struci možete pronaći samo ako znate nekoga tko zna nekoga", rekla je, lica prekrivenog maskom, kao i mnogi na ulicama u četvrtak.

Prosvjedi, koji traju već treći dan, dosad su najveći izazov za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat, ističući u središtu svoje kampanje članstvo u Europskoj uniji. Parlament je otkazao sjednicu nakon što su u blizini ponovno izbili sukobi.

Rama, čija vlada poriče optužbe za korupciju, rekao je da je spreman razgovarati o rastućim troškovima obrazovanja, ali je dodao: "Napad na institucije, uništavanje javne imovine i ugrožavanje javne sigurnosti nemaju nikakve veze s legitimnim zahtjevima studenata."

Ulice Tirane bile su zatrpane zapaljenim kantama za smeće, razbijenim autobusnim stajalištima i polupanim semaforima. Oblaci suzavca širili su se središtem grada. Prosvjednici su bacali kamenje na policajce, koji su upotrijebili vodene topove kako bi ih potisnuli. Na središnjem Trgu Skenderbeg policajci su palicama udarali prosvjednike koji su bježali, dok su turisti sve promatrali.

Ugled Albanije godinama je narušen korupcijskim skandalima, a politički analitičari navode da je zemlja središte za bande koje žele prati novac od trgovine drogom i oružjem, što otežava njezina nastojanja da uđe u EU.

Zajedno s Crnom Gorom, Albanija trenutačno predvodi pristupni proces među balkanskim zemljama i cilja na ulazak već 2028. godine.

Misija Europske unije u Albaniji poručila je na mreži X: "Konstruktivan dijalog jedini je put prema naprijed."

Nemiri su dio vala studentskog aktivizma u Europi. U Francuskoj srednjoškolci već tjednima prosvjeduju i blokiraju škole tražeći više nastavnika i bolju infrastrukturu. Tvrde da zapuštene školske zgrade i pretrpane učionice narušavaju kvalitetu obrazovanja.

(Hina) xzt yps