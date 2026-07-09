VIDEO Tisuće ljudi opraštaju se od Alija Hameneija, eksplozije odjekuju diljem Irana

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Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani osudio je u četvrtak napade na brodove u Hormuškom tjesnacu u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijemu i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Države trebali obvezati na diplomaciju