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NAKON SAMITA

Rusija zaprijetila NATO-u: 'Vaše odluke mogu dovesti do katastrofe za cijeli svijet'

Piše HINA,
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Rusija zaprijetila NATO-u: 'Vaše odluke mogu dovesti do katastrofe za cijeli svijet'
Foto: Anastasia Barashkova
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Rusija je u srijedu osudila odluke donesene na samitu NATO-a u Turskoj, upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice, nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost kolektivnoj obrani

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. "To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i, naravno, pomoć Ukrajini", poručila je.

"Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe ne samo za Savez nego i za cijeli svijet", navela je Zaharova u priopćenju objavljenom na internetskim stranicama ministarstva, prenosi Reuters.

Na samitu su članice NATO-a obećale 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini tijekom 2026. godine. U završnoj deklaraciji ponovno su potvrdile svoju "nepokolebljivu predanost" načelu kolektivne obrane iz članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora te predstavile sporazume o nabavi naoružanja vrijedne najmanje 50 milijardi američkih dolara.

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Zaharova je također ustvrdila da "pukotine" između Sjedinjenih Država i njihovih saveznika u NATO-u "nisu nestale". "U takvim okolnostima Amerikanci ne skrivaju svoje razočaranje Sjevernoatlantskim savezom", napisala je.

Dodala je da pitanje Grenlanda nije riješeno u skladu s američkim željama te da u Washingtonu postoji nezadovoljstvo jer, kako smatraju, saveznici nisu pružili dovoljno potpore kada je to SAD-u bilo potrebno.

S druge strane, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u razgovoru za Reuters rekao je da nesuglasice između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ostalih čelnika Saveza pokazuju demokratsku snagu NATO-a te bi trebale poslužiti kao pouka ruskom predsjedniku Vladimir Putin. "Putinu bih poručio: I vi biste trebali otvorenije raspravljati među sobom", rekao je Rutte Reutersu.

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