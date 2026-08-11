VIDEO Tko je kriv za otpad u Lici? Zna se! Pa Plenkijev glavni inspektor je tu držao ljestve

Premijer Andrej Plenković jučer je, nakon sastanka užega kabineta Vlade i vladajuće većine, sazvao konferenciju za novinare o slučaju ekocida, odnosno nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Umjesto da njegovo obraćanje bude isključivo posvećeno nalazima vještačenja, rizicima za okoliš i dinamici sanacije, Plenković je slučaj podijelio na tri razine, kaznenopravnu, sanacijsku i političku.

Upravo je ova posljednja izazvala najviše reakcija.

Premijer je kazao kako potpuno razumije oporbu jer je, prema njegovoj interpretaciji, posljednjih tjedana vidjela promjenu trendova u anketama i sad pokušava na slučaju Gospića ponovno osvojiti političke bodove.

- Druga razina problema je ona koja se tiče sanacije, sanacijski proces, i treća razina, političko-politikantska, koju predvodi oporba, koja nastoji izvući poene i dezinformacijama proširiti paniku među stanovnicima Gospića i županije - rekao je Plenković.

Nije se, međutim, zadržao samo na oporbi. Govoreći o širem političkom kontekstu, premijer je zaključio:

- Jasno je čemu histerija i tolika energija oporbe usred ljeta ne bi li se stvorila fabricirana izvanredna situacija.

Središnji dio premijerova obraćanja odnosio se na pitanje pitke vode. Plenković je rekao da su na sastanku bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, koji je, prema premijerovim riječima, potvrdio da nema ugroze za pitku vodu u Lici.

- Sva mjerenja upućuju da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dobra je i kvalitetna za uporabu i piće - rekao je Plenković, koji je dodao da bi i sam pio vodu u Lici. Dodao je kako su od HZJZ-a zatražili da svaka tri-četiri dana izvještava javnost o kvaliteti vode kako bi građani imali kontinuiran uvid u stanje.

Premijer je pritom istaknuo da Vlada, kako tvrdi, problem ne podcjenjuje.

- Vlada ovoj temi pristupa odgovorno, nimalo podcjenjujući problem. Svi će biti maksimalno angažirani da se ovo riješi - rekao je.

Objasnio je i da se sanacija ne može provesti mimo procedura. Prema njegovim riječima, Fond može krenuti s pozivima za sanaciju nakon što dobije sve potrebne informacije, a prvi poziv nije rezultirao zainteresiranim ponuditeljima. Sad se poziv ponavlja. Prema podacima koje je iznio, riječ je o približno 32.000 tona otpada zakopanog na lokaciji i još oko 5000 tona otpada na površini. Plenković je pritom poručio da će država od odgovornih za nezakonito postupanje pokušati naplatiti troškove sanacije. Novim izmjenama uveli bi osobito teška kaznena djela protiv okoliša, tako da će u Kaznenom zakonu postojati ekocid.

- Oni koji su počinili ova kaznena djela, dakle koji su doveli do onečišćenja tla zbog de facto formalnog prijavljivanja neopasnog otpada, a u biti nekog miješanog otpada koji sadržava elemente opasnog otpada, ne samo da će odgovarati u kaznenom postupku nego će se država kasnije, sukladno Zakonu o kaznenom postupku, okrenuti prema njima i tražiti financijsku nadoknadu sredstava za provođenje sanacije - rekao je.

Plenković je velik dio obraćanja posvetio i gospodarskim pokazateljima. Upravo je taj dio njegova nastupa dodatno zaoštrio reakcije građanske inicijative Gospić je naš dom.

- Zaprepašteni smo današnjim obraćanjem predsjednika Vlade - poručili su te istaknuli da je pet dana nakon objave nalaza sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta o Gospiću premijer, prema njihovoj ocjeni, govorio prvenstveno o javnoj percepciji problema a ne o onome što vještačenje opisuje.

Inicijativa posebno ističe nalaze prema kojima je razina opasnosti za ljude i okoliš na lokaciji ocijenjena kao visoka. Navode i da su promjene u tlu povezane s mikroplastikom i teškim metalima ocijenjene kao djelomično nepovratne. Posebno upozoravaju na PFAS spojeve pronađene u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Prema njihovu tumačenju nalaza, koncentracija je dvostruko viša od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a uzvodno od lokacije ih nema. Navode i posebno dramatičan podatak iz vještačenja: jedan uzorak otpada sadržavao je antimon u količini 700 puta većoj od maksimalno dopuštene vrijednosti.

No za inicijativu je ključan drugi zaključak vještaka, a to je procjena da je vjerojatnost daljnje štete za podzemne vode visoka ako otpad ostane na lokaciji bez sanacije. Zbog toga odbacuju premijerovo pozivanje na ispravnost vode iz slavina kao dovoljan odgovor na nalaz vještačenja.

Još oštriji bio je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, koji je pozvao Vladu i DORH da razmotre mogućnost da se slučaj proglasi terorističkim činom te da se procesuiraju svi odgovorni. Sandra Benčić, saborska zastupnica platforme Možemo!, situaciju je povezala s odgovornošću vladajuće većine.

- Ti sat-dva odredit će političku sudbinu DP-a, HSLS-a, osvojenih žetona i drugih jer danas će pokazati jesu li uopće politički akter ili su ponizni klimači HDZ-a - rekla je Benčić, koja je problem u Gospiću nazvala zločinom.

Istodobno je otvorila pitanje političke odgovornosti. Ponovno je, naime, aktualiziran slučaj iz 2014., kad je inspekcija Ministarstva zaštite okoliša prijavila MUP-u slučaj prekograničnog prometa otpada povezanog s tvrtkom Tipos Resurs. Prema tadašnjim informacijama ministarstva, riječ je bila o približno 100 tona otpada poslanog iz Hrvatske u BiH, dok je tamošnja inspekcija utvrdila da se među pošiljkom nalazi i medicinski otpad iako je dokumentacija otpad prikazivala kao neopasan. Most je otišao najdalje u političkom zahtjevu. Zvonimir Troskot izjavio je kako je jedini prihvatljiv politički ishod, prema njihovu stavu, pad Vlade.

- Ljudi su vam dali glasove, vi ste ih otrovali jer ste kumovali s privatnim kompanijama koje su na ime nesreće ljudi zaradili novac i vrlo vjerojatno uložili u nekretnine na šibenskom području. Tko treba dobiti još rak, tko treba stradati, koga u Lici još trebamo ispratiti? Koji je trenutak buđenja iz zimskog sna? Šincek se po Alkama zafrkava, Mikulić je malo u Međugorju pa malo na Krku sa svojom ženicom ima skupocjene večere, dok ljudi stradavaju. Što trebamo još napraviti - kazao je saborski zastupnik Mosta.

Podsjetimo, bivši glavni državni inspektor smijenjen je, a potom i uhićen zbog sumnji na koupciju. Bio je blizak s bračnim parom Šincek, a navodno ih je potom počeo tražiti mito.

Zbog čitavog slučaja u Gospiću jučer se oglasio i sami Josip Šincek. Istaknuo je kako će o njegovoj krivnji odlučivati nadležna tijela pa ispalio: “Zanemaruju se mogući drugi izvori onečišćenja u Lici”.

- Pojedine sumnje, izdvojeni dijelovi dokumentacije i određeni nalazi predstavljaju se kao konačno dokazane činjenice. Istodobno se zanemaruju rezultati ispitivanja, dokumentacija koju posjedujemo, stvarno stanje na terenu i drugi mogući izvori onečišćenja koji na području Like postoje godinama - napisao je. Traži da se stručne analize provode cjelovito, obuhvaćajući sva komunalna i druga odlagališta u Lici.

- Ne bježim ni od istrage ni od odgovornosti. Tražim samo da se utvrde sve činjenice, da se čuju obje strane i da za sve vrijede jednaka pravila - dodao je između ostaloga.