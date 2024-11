VIDEO Tomašević otkrio: 'Odron na Jakuševcu dogodio se zbog nakupljanja vode u odlagalištu'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević stigao je sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom na svečano otvorenje 46. međunarodnog sajma knjige Interliber u Zagrebačkom paviljonu, nakon čega je održao redovnu konferenciju za medije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je odgovorio na sva pitanja vezana uz sajam knjiga, osvrnuo se na aktualna gradska pitanja pa je tako istaknuo da je u ponedjeljak bilo godinu dana od prvog odrona na Jakuševcu.

- Jučer je bilo godinu dana od prvog odrona. Nakon prve istrage smo utvrdili da je od početka gradnje, odnosno te faze sanacije 2000. godine bilo problema s vodom na samom odlagalištu. Već tada su upozoravali na statiku - kazao je zagrebački gradonačelnik te dodao da je iz različitih dokumentata s kojima su izašli u javnost vidljivo da to nisu uspjeli riješiti, ali su, kaže, uvjereni da je to razlog zašto je došlo do odrona.

Zagreb: Policijski očevid na odlagalištu smeća Jakuševec | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zašto prethodna uprava Holdinga, koja je pokrenula postupak osiguranja dokaza, ništa o tome nije obavijestila novu upravu, to je dobro pitanje, rekao je Tomašević. Dodao je da Općinski sud provodi sam istragu, angažirali su sudske vještake, a Grad Zagreb je kroz Zagrebački Holding pokrenuo postupak osiguranja dokaza.

- Prema onome što je sada dostupno izgleda da i oni imaju indicije da je uzrok nakupljanje vode. Međutim, trebamo pričekati finalno izvješće i da istraga završi, to će vjerojatno biti do kraja godine. Cjelokupna sanacija može ići tek kada se utvrdi uzrok - rekao je.

Zagreb: Predsjednik Milanović i gradonačelnik Tomašević na otvorenju Interlibera 2024. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dotaknuo se i na najavu izgradnje Centra za gospodarenjem otpadom.

- Radimo na Centru za gospodarenje otpadom, znamo lokaciju, znamo koliko košta (op.a. 140 milijuna eura) i težimo tome da centar bude funkcionalan do 2028. godine. Hoće li Zagreb raditi svoju energanu, to još ne znamo - rekao je.

Osim toga, govorio je i o obnovi parka Maksimir te istaknuo da će se prvenstveno obnoviti šetnice uz potoke, koje dolaze sa Sljemena i koje su već u funkciji šetnica, ali koje još nisu uređene. Osvrnuo se potom i na postavljanje stupića na nogostupe.

Zagreb: Gundulićeva ograđena stupićima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Podijeljene su tisuće kazni za nepropisno parkiranje, ali dok su kazne za nepropisno pakiranje 30 eura ili 15 ako se plati odmah, to ljude neće odvraćati od kršenja propisa. Nažalost one su tako određene zakonom, to je jedan od razloga zašto smo imali sastanak s MUP-om kako bi se kazne podigle - rekao je.

Zagreb: Predsjednik Milanović i gradonačelnik Tomašević na otvorenju Interlibera 2024. | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Stiglo mu je pitanje i oko izgradnje kampusa Borongaj.

- Radi se o jednom od najbitnijih strateških projekata u Zagrebu, na tu temu je Grad sa Sveučilištem održao niz sastanaka. Ono što je zadatak Grada je unaprijeđenje prometne infrastrukture, kapitalne investicije su na Državi, primarno na Sveučilištu. Što se tiče prometne infrastrukture, za produženje tramvajske pruge od Vukovarske do Kapmusa, treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Tu smo u postupku novelacije idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozovole i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - pojasnio je zagrebački gradonačelnik.