VIDEO Tomašević: 'Umirovljenici će dobiti božićnice'. Iz Grada su najavili i širenje pješačke zone

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je obnovljenu zgradu Odjela psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče u sklopu svečanog obilježavanja 144. obljetnice Klinike. Rekonstrukcija Odjela psihogerijatrije započela je u veljači ove godine, izgrađeno je 3000 kvadrata, a vrijednost ove investicije je 6,4 milijuna eura.

- Jako smo ponosni što danas možemo proslaviti 144 godine djelovanja ove bolnice i možemo reći da je ona u tom periodu uvijek bila u službi svojih pacijenata i uvijek osluškivala znakove vremena. Danas smo ovdje i kako bi otvorili obnovljenu zgradu Odjela za psihogerijatriju što je izuzetno velik događaj kako za nas, tako i za naše pacijente, ali rekla bih i za cjelokupno hrvatsko zdravstvo - rekla je na početku Petrana Brečić, ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče.

Rekonstrukcija zgrade započela je u veljači ove godine, a proteže se na 3000 četvornih metara. Vrijednost ove investicije je 6,4 milijuna eura. Kako je otkrila ravnateljica, Odjel ima četiri sastavne jedinice. Skrbit će za 59 bolničkih pacijenata, a usto će imati i 25 stolica dnevne bolnice.

Klinika za psihijatriju Vrapče slavi 144. obljetnicu

- Danas je završena rekonstrukcija jedne stare zgrade koja je zaštićeni spomenik kulture, a sagrađena je kada i glavna zgrada, odnosno 1879. Njezinom obnovom u našem kompleksu više nema starih derutnih zgrada, a nadamo se kako će uskoro u rekonstrukciju krenuti i naša glavna zgrada te ona Zavoda za ženske psihoze koje također očekuje cjelovita obnova - dodala je Brečić.

Zagrebački gradonačelnik čestitao je Klinici za psihijatriju njezin 144. rođendan, kao i na svim dosadašnjim postignućima.

- Projektiranje je ovdje počelo još 2016., naredno godine potpisan je ugovor s izvođačima koji su u posao uvedeni početkom 2018. i tek pet i pol godina kasnije, ova zgrada je gotova. Dogodio se splet okolnosti sličan kao i kod kazališta Gavella, od stečaja samog izvođača, potresi, pandemija...Ako ovdje ubrojimo i brojne škole koje je zadesila slična sudbina, rekao bih da smo postali specijalisti za ovakve izgubljene slučajeve – istaknuo je.

Širenje pješačkih zona

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je širenje pješačkih zona.

- Do sada smo u mandatu u pješačku zonu pretvorili tri nova odsječka, a to su Stara Vlaška, Mala Martićeva i Massarykova. Njihovo pretvaranje u pješačku zonu obilježeno je nekim privremenim rješenjima, ali smo najavili i pravu trajnu preobrazbu. To se sada događa sa Starom Vlaškom. Raspisan je natječaj za trajno preuređenje Stare Vlaške. Uključivat će i novo opločenje, novu urbanu opremu novu rasvjetu i novu trajnu sadnju - rekao je Korlaet.

Božićnice za umirovljenike

Grad Zagreb isplatit će božićnice umirovljenicima te, po prvi put, korisnicima u sustavu prava invalidnine i naknade za pomoć i njegu. Iznos od 26,5 eura bit će isplaćen s redovitim isplatama u prosincu.

Tomašević je otkrio rade li se izvlaštenja parcela zbog sljemenske žičare.

- Dozvole koje su tijekom prethodne vlasti izdane za žičaru i pristupne ceste, uključujući i parkiralište na donjoj postaji, su pravomoćni i prema njima su izgrađeni svi objekti, a vodi se postupak vezano za visinu naknade. Zemljište je prema GUP-u namijenjeno isključivo za infrastrukturu i to je tako oduvijek bilo i ne može imati nikakve posljedice za funkcioniranje žičare - objasnio je.

Postizborna koalicija

Tomašević je komentirao i mogućnost postizbornih koalicija.

- Stranke poput Mosta su već rekle da ne bi išle u koaliciju s Možemo! i mi možemo reći da je obostrani osjećaj oko toga. Što se tiče SDP-a, s njim smo u koaliciji u Gradu Zagrebu i imamo srodna stajališta o mnogim pitanjima te smatramo da bi takva postizborna suradnja dobro funkcionirala za ovu zemlju i vjerujemo da će do te suradnje i doći - kazao je zagrebački gradonačelnik.