VIDEO Trava u Zagrebu danima nije pokošena, kvartovi zarasli: 'Grad se pretvara u džunglu'

Uz obilne padaline i toplo vrijeme trava i raslinje uokvirili su prometnice i staze u zagrebačkim parkovima. Stanovnici se žale da se grad pretvara u džunglu, da osim smeća divlja i raslinje, a da se pokošeni dijelovi ostavljaju neuredni.

- Iskreno, svima nam smeta, baš sam razgovarala sa susjedima, kao da ne živimo u gradu. Stvarno je neuredno. Oko drveća imate visoku travu, onda su travnjaci pokošeni, pa su neki dijelovi neprolazni, a negdje je živica sređena. Ne možemo šetati pse, jako je teško čistiti za njima u tom raslinju - ispričala nam je Jasna koja živi na Jarunu.

Jasnina susjeda Marijana kaže da se ne sjeća da je itko dolazio ovog proljeća i da će djeca sklona alergijama imati probleme te da visoka trava donosi krpelje, komarce i ostale kukce. Onima na rolama i biciklima su problem neuređene i neprohodne staze.

I dok se ništa od toga ne može poreći, u obzir se mora uzeti i vrijeme koje je ometalo radnike Zrinjevca. Rekli su da su svaki dan bili na terenu, ali da se protiv kiše jednostavno ne može.

Uređuju područje od 12,5 milijuna kvadrata, u 17 gradskih četvrti imaju prosječno od 12 do 15 djelatnika. Područja se uređuju u mjesečnim razdobljima, što bi značilo da ako je Vukovarska pokošena danas, na red će opet doći za 20 dana. Istaknuli su da neki ljudi niti ne znaju da nisu sve površine ispred zgrada i uz prometnice javne, a da one privatne oni ne mogu uređivati.

- U prethodnom mjesecu je 14 radnih dana kišilo i jednostavno po takvim uvjetima ne možemo raditi. Puno toga nam ovisi o terenu i površini, kad padne ovoliko kiše jako je teško jer se stroj ukopa i zapne pa nastane više štete nego koristi. Ali se svi radnici trude, na kiši su svaki dan, ali na vremenske uvjete jednostavno ne možemo utjecati. Veliki strojevi i mogu raditi, ali za sve one koji su "na nogama", s malim strojevima, jednostavno nije sigurno -kažu.

Dijelu građana ovakva situacija ne smeta, rekli su nam da su primijetili, ali da pretpostavljaju da je uzrok loše vrijeme i da vjeruju da će se dolaskom boljega sve stabilizirati.

- Ma ljudi izmišljaju, kao da su rođeni u perju. Vidim da negdje jest pokošeno, negdje nije, ali moramo imati razumijevanja, ne kosim ni ja kad je vani kiša ili vjetar, već čekam lijepo vrijeme. Teren je sad jako nezgodan, teško je ići van s trimerima, potrebno vam je dosta fizičke snage, a uvjeti su loši - ispričao nam je Miroslav, koji živi u Vukovarskoj.

S njim su se složili i studenti Igor i Marin koji kažu, nisu pokosili ni svoj vrt, pa se ne mogu žaliti ako u gradu nije odmah sve pokošeno i uređeno. Štoviše, rekli su da im je gore kad je trava kratka i žuta kao ljeti i da sad uživaju jer im se sviđa zelenilo u gradu.

Iz Zrinjevca su dodali da su imali dane kad bi izišli na terene, ali bi ih do 11 uhvatio pljusak. Prije toga su uz kišno vrijeme bile i temperature od 20ºC, što su kažu, savršeni uvjeti za rast zelenila. Sad ih je na terenu svaki dan od 250 do 300, a kažu da rade i vikende i blagdane, jedino što ih ometa je vrijeme, no uz dva suha tjedna će imati sve pod kontrolom.