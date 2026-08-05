Obavijesti

News

Komentari 3
PROJURIO KROZ BALE SIJENA

VIDEO Trenutak užasa: Pijan traktorom stao na prijelazu, a onda je naletio putnički vlak

Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je putnički vlak u ponedjeljak, udario u prikolicu natovarenu balama slame na prijelazu u Poljskoj.  Snimka Poljskih željeznica pokazuje kako je vozač traktora krenuo preko pruge dok su se rampe spuštale i signalna svjetla bila uključena, a zatim se zaustavio dok su prikolice ostale na tračnicama. Vlak je ubrzo udario u njih i probio se kroz teret. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Iz PKP-a su priopćili da je vozač traktora bio pod utjecajem alkohola te da je ugrozio živote oko 500 putnika.

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Pijan s traktorom stao na tračnice VIDEO
Pijan s traktorom stao na tračnice | Video: 24sata/Reuters
DRAMA NA A3

VIDEO Požar auta kod Gradiške

A3 - Na autocesti A3 zapalio se auto između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška na kolniku u smjeru Lipovca, stoji na HAK-u. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Čitatelji su nam poslali snimke požara automobila te kazali kako je promet usporen.

Pokretanje videa...

Zapalio se automobil na autocesti kod Nove Gradiške VIDEO
Zapalio se automobil na autocesti kod Nove Gradiške | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Suša stvara sve više problema!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Dugotrajni toplinski val koji je zahvatio ovaj dio Europe temperaturama nerijetko i većima od 40 stupnjeva isušio je brojne vodotoke, razorna eksplozija uništila je kuću kod Bosiljeva, vojni piloti prevezli helikopterom životno ugroženu stranu državljanku iz Dubrovnika u Split, a zatim u Zagreb, dominikanske vlasti usmeno su potvrdile smrt Filipa Mihalića, sve je spremno za proslavu 31. obljetnice Vojno redarstvene akcije Oluja...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
DRAMA NA JADRANU

VIDEO Tri požara buknula u Dalmaciji: 'Kanaderi nas stalno preletavaju, svakih pet minuta'

DALMACIJA - Buknula su tri požara u mjestu Kreševo, Labinske Drage i Korušce, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Kazao je kako niti jedno područje nije ugroženo te da požare gase dva kanadera. "Vatrogasci su na terenu, zrakoplovne snage raspodjeljujemo prema potrebi", rekao je. "Kanaderi nas preletavaju svakih pet do sedam minuta", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku kanadera.

Pokretanje videa...

Iznad Trogira, tri kanadera gase požar VIDEO
Iznad Trogira, tri kanadera gase požar | Video: čitatelj/24sata
VIDEO: EMOTIVNE SCENE

'CIAO CAPITANO' Baklje, šalovi, dresovi: Ovako su se Milanisti oprostili od velikog Baresija...

MILAN - Nekoliko tisuća navijača došlo je na posljednji ispraćaj legendarnog kapetana Milana, Franca Baresija. Na sprovod su došle i brojne legende kluba, a emotivne scene obišle su svijet. Navijači su u vis dizali dresove s njegovim imenom, palili baklje i mahali zastavama Rossonera. Baresi je bio istinska legenda kluba, a tragična vijest potresla je navijače

Pokretanje videa...

Navijači i bivši suigrači opraštaju se od Franca Baresija VIDEO
Navijači i bivši suigrači opraštaju se od Franca Baresija | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa vapi za vodom: Suša gasi nuklearke, Dunav nikad niže. U Zagorju ubio dvoje djece, zapalio kuću pa ubio sebe. Jurčević rekorder je po kaznama u sabornici. Tko se ne bude držao strogih mjera za suzbijanje svinjske kuge, ostat će bez svinja. Konavle više nisu u prometnoj blokadi...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke... | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026