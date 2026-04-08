STRAŠNA EKSPLOZIJA

VIDEO TRENUTAK UŽASA Snimili udar na Bejrut: Izrael pokrenuo najveći napad od početka rata

Izraelska vojska pokrenula je najveći napad na Libanon od početka sukoba u Iranu. Reuters je objavio snimku udara na područje Burj Abi Haidar u libanonskoj metropoli, vidi se eksplozija, uzdižu se gusti oblaci dima... Libanon, kako su poručili iz Izraela i SAD-a, nije uključen u dogovoreno dvotjedno primirje s Iranom. U novim izraelskim napadima na Libanon ima više mrtvih, libanonski ministar zdravstva rekao je da su stotine ljudi ranjene. Stanovnici su izjavili da su izraelski udari došli bez uobičajenih upozorenja civilima da se evakuiraju.

ZAPALIO SE U VOŽNJI

VIDEO Buktinja u Zelini: 'Strava, ništa neće ostati od auta!'

U Svetom Ivanu Zelini, u mjestu Goričica, zapalio se automobil u srijedu oko 14 sati. 'Auto se u vožnji zapalio, stali su na livadu. Sva sreća nikome nije ništa. Vatrogasci su još uvijek tu i gase', kaže nam čitateljica.

POPLAVA U ORANICAMA

VIDEO Ulica u Zagrebu 'pliva': 'U sekundi se napunila vodom'

'Oranice kod Španskog su pod vodom, ulica je poplavila. Vjerojatno je pukla neka cijev na križanju ispred crkve. Ulica se napunila vodom u samo nekoliko sekundi', priča nam čitateljica u utorak ujutro.

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Livajine majstorije i 'bomba' Pajazitija. Pogledajte kako je Hajduk razbio Istru

ISTRA - HAJDUK 1-3 “Bili” su dominirali, no do 24. minute mučili su se s promašajima u kojima je prednjačio Pukštas, a onda je Livaja sjajno pogodio iz voleja za vodstvo. Još ljepše je u 51. minuti zabio Pajaziti svoj prvijenac u dresu Hajduka, a potom je Livaja po drugi put zabio nakon lažnjaka. Konačni rezultat postavio je Agada u 84. minuti nakon solo prodora.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Susjedi oplakuju Srećkovu smrt, Trump jezivo zaprijetio Iranu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Policija istražuje okolnosti nesreće u kojoj je nakon pucnja iz Topa poginuo 55-godišnji Srećko, nove Trumpove prijetnje Iranu, JD Vance podržao Orbana, stepenice u Importanneu čekaju obnovu, Šinceki opasni otpad odvozili i u Otočac...

SAŽETAK VUKOVAR - LOKOMOTIVA

VIDEO Pogledajte kontroverzno poništen gol Robina i sjajan gol Čaića glavom za bod Vukovara!

VUKOVAR - LOKOMOTIVA 1-1 Remi u Osijeku! U 35. minuti je Robin Gonzalez zabio za vodstvo domaćina, ali je gol poništen nakon četiri minute VAR provjere. Gosti su za vodstvo zabili u 51. minuti preko Belcara, a konačnih 1-1 postavio je Čaić u 69. minuti

