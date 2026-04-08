VIDEO TRENUTAK UŽASA Snimili udar na Bejrut: Izrael pokrenuo najveći napad od početka rata

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Livajine majstorije i 'bomba' Pajazitija. Pogledajte kako je Hajduk razbio Istru ISTRA - HAJDUK 1-3 “Bili” su dominirali, no do 24. minute mučili su se s promašajima u kojima je prednjačio Pukštas, a onda je Livaja sjajno pogodio iz voleja za vodstvo. Još ljepše je u 51. minuti zabio Pajaziti svoj prvijenac u dresu Hajduka, a potom je Livaja po drugi put zabio nakon lažnjaka. Konačni rezultat postavio je Agada u 84. minuti nakon solo prodora.

Kopiranje linka