STRAŠNA EKSPLOZIJA
VIDEO TRENUTAK UŽASA Snimili udar na Bejrut: Izrael pokrenuo najveći napad od početka rata
Izraelska vojska pokrenula je najveći napad na Libanon od početka sukoba u Iranu. Reuters je objavio snimku udara na područje Burj Abi Haidar u libanonskoj metropoli, vidi se eksplozija, uzdižu se gusti oblaci dima... Libanon, kako su poručili iz Izraela i SAD-a, nije uključen u dogovoreno dvotjedno primirje s Iranom. U novim izraelskim napadima na Libanon ima više mrtvih, libanonski ministar zdravstva rekao je da su stotine ljudi ranjene. Stanovnici su izjavili da su izraelski udari došli bez uobičajenih upozorenja civilima da se evakuiraju.