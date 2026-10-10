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'BOLJE NEKA PRESTANE'

VIDEO Trump: 'Vrijeme je da u Ukrajini dobiju novo vodstvo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Trump: 'Vrijeme je da u Ukrajini dobiju novo vodstvo'
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On želi stvarati probleme cijelom svijetu. Želi stvarati probleme našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizelskog goriva jer Rusija opskrbljuje velik dio svijeta dizelom, rekao je Trump danas u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu vodstva u Ukrajini, poručivši da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Ovu izjavu dao je novinarima u Bijeloj kući u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela, piše AP.

- Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor. Jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada ne učini. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika - rekao je Trump.

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Trump kaže Zelenskom da prestane gađati rafinerije VIDEO
Trump kaže Zelenskom da prestane gađati rafinerije | Video: 24sata/Reuters

Zelenskog je kritizirao i zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije koji su utjecali na globalnu opskrbu dizelom.

- Rekli smo im: 'Možete raditi Rusiji što god želite, ali nemojte napadati rafinerije jer time stvarate problem cijelom svijetu' - rekao je Trump.

Optužio je Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme i drugim državama, uključujući SAD.

- On želi stvarati probleme cijelom svijetu. Želi stvarati probleme našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizelskog goriva jer Rusija opskrbljuje velik dio svijeta dizelom - rekao je.

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Ponovio je kako je Ukrajinu upozorio da ne napada rusku naftnu infrastrukturu, a Zelenskom je na kraju uputio i oštro upozorenje.

- Rekli smo im: 'Radite što god želite, ali nemojte napadati opskrbu dizelom jer postoji velik problem, velika nestašica.' I što je on napravio? Otišao je i napao upravo to. Bolje mu je, dovraga, da prestane - zaključio je Trump.

Američki predsjednik tako je ponovno doveo u pitanje spremnost Zelenskog na postizanje sporazuma kojim bi završio rat s Rusijom, a njegove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište, čime Washington pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom.

NE POPUŠTAJU Njemačka će zadržati sankcije Rusiji i nakon Trumpove objave o isporuci ruskog dizela
Njemačka će zadržati sankcije Rusiji i nakon Trumpove objave o isporuci ruskog dizela

Prema Trumpovoj objavi, Rusija bi trebala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim dodatnih 500.000 tona u studenome i milijun tona nakon toga. Najavljene su i daljnje isporuke.

Zelenski je dogovor oštro kritizirao, upozoravajući da će dodatni prihodi od prodaje ruskih energenata omogućiti Moskvi nastavak rata.

- Rusija je danas zahvalila na ukidanju sankcija na izvoz dizela bacivši pet navođenih bombi na stambene zgrade u Zaporižju - napisao je danas Zelenski na društvenoj mreži X.

Kako piše Associated Press, u ruskim napadima na Zaporižje poginulo je najmanje 20 ljudi, među kojima i troje djece.

Zelenski je poručio da Moskva svako popuštanje međunarodnog pritiska tumači kao dopuštenje da nastavi napadati ukrajinske gradove.

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Komentari 46
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