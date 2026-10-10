VIDEO Trump: 'Vrijeme je da u Ukrajini dobiju novo vodstvo'

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu vodstva u Ukrajini, poručivši da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Ovu izjavu dao je novinarima u Bijeloj kući u trenutku sve većih napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela, piše AP.

- Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor. Jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada ne učini. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika - rekao je Trump.

Pokretanje videa... VIDEO Trump kaže Zelenskom da prestane gađati rafinerije | Video: 24sata/Reuters

Zelenskog je kritizirao i zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije koji su utjecali na globalnu opskrbu dizelom.

- Rekli smo im: 'Možete raditi Rusiji što god želite, ali nemojte napadati rafinerije jer time stvarate problem cijelom svijetu' - rekao je Trump.

Optužio je Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme i drugim državama, uključujući SAD.

- On želi stvarati probleme cijelom svijetu. Želi stvarati probleme našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizelskog goriva jer Rusija opskrbljuje velik dio svijeta dizelom - rekao je.

Ponovio je kako je Ukrajinu upozorio da ne napada rusku naftnu infrastrukturu, a Zelenskom je na kraju uputio i oštro upozorenje.

- Rekli smo im: 'Radite što god želite, ali nemojte napadati opskrbu dizelom jer postoji velik problem, velika nestašica.' I što je on napravio? Otišao je i napao upravo to. Bolje mu je, dovraga, da prestane - zaključio je Trump.

Američki predsjednik tako je ponovno doveo u pitanje spremnost Zelenskog na postizanje sporazuma kojim bi završio rat s Rusijom, a njegove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište, čime Washington pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom.

Prema Trumpovoj objavi, Rusija bi trebala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, zatim dodatnih 500.000 tona u studenome i milijun tona nakon toga. Najavljene su i daljnje isporuke.

Zelenski je dogovor oštro kritizirao, upozoravajući da će dodatni prihodi od prodaje ruskih energenata omogućiti Moskvi nastavak rata.

- Rusija je danas zahvalila na ukidanju sankcija na izvoz dizela bacivši pet navođenih bombi na stambene zgrade u Zaporižju - napisao je danas Zelenski na društvenoj mreži X.

What allowing Russia to sell oil products means was heard most clearly in Kyiv just now, when, after repeated attacks on energy facilities with jet-powered “shaheds,” Russia launched a ballistic missile attack as well. Some of the missiles were intercepted. This once again clearly demonstrates Russia’s true intentions. They count on prolonging the war, terrorizing ordinary people, and destroying infrastructure. Every additional billion dollars they can earn from exports will be spent on nothing but sourcing and importing critical components and equipment to manufacture weapons, upgrading “shaheds,” producing missiles, and recruiting even more mercenaries to fight at the front. Russia’s choice is war. And they will be ready to end it only when they feel that their ability to drag the war out is diminishing. Unfortunately, the signals Russia received yesterday were entirely different – signals suggesting that it could simply keep attacking. And this needs to be corrected. Strong signals are needed from the United States, Europe, and other partners – signals in support of Ukraine and to RESTRICT Russia’s ability to wage war and terrorize people. Thank you to everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

Kako piše Associated Press, u ruskim napadima na Zaporižje poginulo je najmanje 20 ljudi, među kojima i troje djece.

Zelenski je poručio da Moskva svako popuštanje međunarodnog pritiska tumači kao dopuštenje da nastavi napadati ukrajinske gradove.