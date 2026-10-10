Njemačka će zadržati sankcije Rusiji i nakon Trumpove objave o isporuci ruskog dizela

Njemačka je u subotu objavila da će zadržati sankcije protiv Rusije zbog njezina rata u Ukrajini, unatoč objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa po kojoj je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo.

- Savezna vlada primila je na znanje odluku Sjedinjenih Država koja se odnosi na isporuke ruskog dizela - izjavio je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.

Istaknuo je da stajalište Njemačke ostaje jasno: "Savezna vlada ostaje pri odluci o sankcijama protiv Rusije i s europskim partnerima radi na daljnjim sankcijama."

Dodao je da je potpora Njemačke Ukrajini nepromijenjena te da će se nastaviti diplomatski napori čiji je cilj postići rješenje.

Trump je u petak izjavio da je Rusija pristala opskrbljivati ​​svjetska tržišta dizelom u nastojanju da se snize cijene goriva. Rekao je da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.

Cijene dizela, koji se koristi u poljoprivredi, grijanju kućanstava i cestovnom prijevozu tereta, porasle su na razine blizu rekordnih, što predstavlja rizik za Trumpove kolege republikance uoči izbora za Kongres 3. studenoga kada će se odlučivati ​​hoće li zadržati tijesnu kontrolu nad Kongresom.

Kancelar Friedrich Merz, koji je prošli vikend posjetio Kijev više je puta ponovio da Njemačka, najveći europski donator Ukrajini, neće smanjiti potporu kijevskoj vladi.