Obavijesti

News

Komentari 3
NE POPUŠTAJU

Njemačka će zadržati sankcije Rusiji i nakon Trumpove objave o isporuci ruskog dizela

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka će zadržati sankcije Rusiji i nakon Trumpove objave o isporuci ruskog dizela
Foto: Christian Mang
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Glasnogovornik vlade Stefan Kornelius istaknuo je da stajalište Njemačke ostaje jasno: 'Savezna vlada ostaje pri odluci o sankcijama protiv Rusije i s europskim partnerima radi na daljnjim sankcijama'

Njemačka je u subotu objavila da će zadržati sankcije protiv Rusije zbog njezina rata u Ukrajini, unatoč objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa po kojoj je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo.

- Savezna vlada primila je na znanje odluku Sjedinjenih Država koja se odnosi na isporuke ruskog dizela - izjavio je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.

Istaknuo je da stajalište Njemačke ostaje jasno: "Savezna vlada ostaje pri odluci o sankcijama protiv Rusije i s europskim partnerima radi na daljnjim sankcijama."

VELIKI DOGOVOR Pao dogovor Trumpa i Putina! 'Ruski dizel stiže na tržište, cijene bi mogle brzo pasti'
Pao dogovor Trumpa i Putina! 'Ruski dizel stiže na tržište, cijene bi mogle brzo pasti'

Dodao je da je potpora Njemačke Ukrajini nepromijenjena te da će se nastaviti diplomatski napori čiji je cilj postići rješenje.

Trump je u petak izjavio da je Rusija pristala opskrbljivati ​​svjetska tržišta dizelom u nastojanju da se snize cijene goriva. Rekao je da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.

POPRIČALI SU HALO, PUTIN Trump i Melania ga zvali za rođendan. Poželjeli mu dobro zdravlje. Evo što kažu
HALO, PUTIN Trump i Melania ga zvali za rođendan. Poželjeli mu dobro zdravlje. Evo što kažu

Cijene dizela, koji se koristi u poljoprivredi, grijanju kućanstava i cestovnom prijevozu tereta, porasle su na razine blizu rekordnih, što predstavlja rizik za Trumpove kolege republikance uoči izbora za Kongres 3. studenoga kada će se odlučivati ​​hoće li zadržati tijesnu kontrolu nad Kongresom.

KOLUMNA JAMESA B. FOLEYA Trump, koji živi u svijetu mašte, vodi bizarni rat protiv realnosti
Trump, koji živi u svijetu mašte, vodi bizarni rat protiv realnosti

Kancelar Friedrich Merz, koji je prošli vikend posjetio Kijev više je puta ponovio da Njemačka, najveći europski donator Ukrajini, neće smanjiti potporu kijevskoj vladi.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
USKOK: Iz Cezara odvezli 330 kamiona otpada, Dodić davao upute ženi. Uhićeni su pušteni!
ORGANIZACIJA RASTE

USKOK: Iz Cezara odvezli 330 kamiona otpada, Dodić davao upute ženi. Uhićeni su pušteni!

USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to, tvrde, nije bilo osnove...
VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Rijeke! Strojovođa: Otkazale kočnice
TEŠKA NESREĆA

VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Rijeke! Strojovođa: Otkazale kočnice

Jedanaest vagona je sletjelo u provaliju, a lokomotiva i dva vagona su ostali u kolodvoru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026