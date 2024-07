VIDEO Trumpova unuka: 'Pun je ljubavi i želi najbolje za SAD. Mnogi su mu zagorčali život'

U subotu me šokirala vijest da je on pogođen i samo mi je bilo važno da bude dobro. Žalosno je što je to netko spreman učiniti drugoj osobi. Mnogo ljudi zagorčalo je život mom djedu, ali on i dalje stoji uspravno. Djede, ti si prava inspiracija i ja te volim, rekla je Kai Trump, unuka Donalda Trumpa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:18 Zavoji za uši pojavljuju se kao najnoviji trend na republikanskoj nacionalnoj konvenciji | Video: 24sata/reuters

Podsjetimo, na skupu u gradiću Butleru u saveznoj državi Pennsylvaniji 20-godišnji Thomas Matthew Crooks pucao je na Trumpa, pogodivši ga u uho. U napadu je ubijen vatrogasac koji je bio u publici, a još dvoje ljudi teško je ozlijeđeno. Snage sigurnosti ubile su Crooksa. Vodstvo republikanaca i demokrata, uključujući Trumpa i Bidena, pozvali su podijeljeno stanovništvo da se ujedini i zadrži mir nakon pucnjave.

- Mediji moga djeda predstavljaju kao neku drugačiju osobu, ali ja znam tko je on zapravo. On je brižan i pun ljubavi. On zaista želi sve najbolje za ovu zemlju i borit će se svaki dan da Ameriku ponovno učini velikom - zaključila je.