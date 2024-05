VIDEO Tuča i nevrijeme pogodili su okolicu Zaprešića i Đurđevac

NAJLUKAVIJA LIČKA LIJA

NEVJEROJATAN VIDEO IZ LIKE Ne vjerujete da je lisica lukavija od psa? Onda morate ovo vidjeti... GOSPIĆ - Jedna lija u Dunjevcu, nedaleko do Gospića, ohrabrila se i prišla čovjeku. Damir ondje provode umirovljeničke dane, a kad je prvi put ulovio lijin molećivi pogled, dao joj je jedan komad mesa. No, lisica je otprilike u isto vrijeme došla i sutradan, pa nastavila tako dolaziti po obrok u sljedećim danima. Lisica gotovo svaki put lukavim manevrom, koji se vidi na snimci, zavara Damirovog psa Dođa... Lisice, kao i druge divlje životinje, ipak ne treba privlačiti hranom, jer ih tako nepotrebno vežemo uz ljudska staništa, gdje njima nije mjesto.

