VIDEO Tuča i potop u Umagu! Alarm za cijelu zemlju, za jednu regiju crveni: Evo što dolazi

Četvrtak u Hrvatsku donosi ogromnu promjenu vremena. Za cijelu državu oglašeni su meteoalarmi, temperature će padati, očekuju se jaka grmljavinska nevremena... Za jednu regiju izdan je najviši stupanj upozorenja, koji znači da je vrijeme izuzetno opasno!

POGLEDAJTE VIDEO: Oluja u Umagu

Pokretanje videa... 00:45 Oluja u Umagu | Video: Čitatelj 24sata

Područje Istre noćas je pogodilo veliko nevrijeme, a najgore je bilo kod Umaga. Palo je čak 135 mm kiše, dvostruko više od mjesečnog prosjeka. Uz kišu, ponegdje je pala i tuča veličine oraha, prenosi istarski meteo portal Istramet.

Prema zasad dostupnim informacijama nisu zabilježene veće materijalne štete.

- Promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu i lokalno izražene pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu ponegdje grmljavinsko nevrijeme uz naglu promjenu smjera vjetra i obilnu oborinu, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu, a od sredine dana u Dalmaciji. Vjetar u unutrašnjosti mjestimice umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako do olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna između 23 i 28 °C, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 21. kolovoza.

Foto: DHMZ

Meteoalarmi su u četvrtak oglašeni za cijelu zemlju. Riječka regija je prvi dio dana pod crvenim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, tu su i upozorenja zbog kiše i udara vjetra. Upozorenje u drugom dijelu dana tu 'pada' u narančasto...

Pod narančastim upozorenjem su splitska, dubrovačka, riječka, kninska i osječka regija. Upozorenje je u ovim regijama na snazi zbog grmljavinskih nevremena i vjetra, u kninskoj i splitskoj regiji i zbog kiše...

Foto: DHMZ

Zagrebačka, gospićka i karlovačka regija su pod žutim upozorenjem. Zagrebačka i karlovačka zbog grmljavinskih nevremena, gospićka zbog grmljavinskih nevremena i kiše.

Pod žutim upozorenjem u četvrtak zbog udara vjetra je cijela obalna Hrvatsku.

U petak bi se vrijeme trebalo smiriti.

Foto: DHMZ

- U petak u prvom dijelu dana promjenljivo oblačno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, a zatim postupni prestanak oborine i smanjenje naoblake. U subotu i nedjelju većinom sunčano, uz moguće poslijepodnevne nestabilnosti, a prolazno više oblaka i mjestimična kiša moguća je u noći sa subote na nedjelju. Zapuhat će umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura, a u subotu će malo slabjeti. U nedjelju do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu prolazno umjerena do jaka bura. Temperatura zraka će pasti, osobito na kopnu - stoji u prognozi DHMZ-a...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata.