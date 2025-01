VIDEO Tuča zabijelila Istru i Gorski kotar, a kiše će biti i u srijedu. Ali i dalje ostaje toplo!

Državni hidrometeorološki savez izdao je žuto i narančasto upozorenje za većinu zemlje zbog jakih udara vjetra, a neke je dijelove tijekom dana pogodila i tuča. Kako pokazuju kamere HAK-a tuča je zamela Platak i dijelove Gorskog kotara, a na fotografijama izgleda kao da je pao snijeg.

Foto: HAK

Tuča je pogodila i Istru. Snažno je nevrijeme pogodilo područje središnje Istre oko Pazina i Tinjana u maniri onih kratkotrajnih, ali prilično jakih ljetnih oluja, piše Morski.hr. Zbog oluje dio je nestao bez električne energije.

- Kakav radar! Upravo je prešlo preko nas na Tinjanštini, pljusak kao usred ljeta - javljaju s Istrameta.

Prognoza za sutra

Foto: DHMZ

Temperature su i dalje iznimno visoke za ovo doba godine, što je neobično za kraj siječnja. U većini krajeva sutra nas očekuje djelomice sunčano s povremenom promjenljivom naoblakom. Oblačnije vrijeme moguće je na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje lokalno može pasti malo kiše, a ujutro oblačno s kišom može biti i na krajnjem jugu, prognoziraju iz DHMZ-a.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, na sjevernom Jadranu i u gorju povremeno jak. U drugom dijelu dana u Dalmaciji će se osjetiti pojačano jugo. Jutarnje temperature ostaju blage, od 3 do 7 °C, na moru od 7 do 12 °C, dok će najviše dnevne temperature biti između 12 i 17 °C.