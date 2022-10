Video tuče u Drnišu: 'Mlatili su se Torcida i ugostitelji!' Policija: U tučnjavi ozlijeđena i djevojka

Na snimci su pripadnici Torcide i drniški ugostitelji, tvrdi čitatelj koji nam je poslao video tučnjave u Drnišu.

Pogledajte snimku

Na videu skupina mladića priča ispred ugostiteljskog objekta. Situacija brzo izmiče kontroli. Na snimci se vidi kako najmanje jedan napadač ima palicu i njome zamahuje. Uskoro iz automobila stiže još mladića dok se u isto vrijeme druga skupina povlači u zgradu. Šibenska policija potvrdila je incident.

Pod istragom je bilo sedmero (od 20 do 32 godine), sumnjiče ih za oštećenje tuđe stvari, prijetnje i pokušaj nanošenja teških ozljeda. Kako navode iz policije, sve je počelo u petak poslijepodne kad su petorica pirotehnikom oštetila fasadu ugostiteljskog objekta u vlasništvu 58-godišnjaka. Sukob se nastavio sljedeće jutro kad su 21-godišnjak i 27-godišnjak metalnom palicom napali i lakše ozlijedili 19-godišnjaka i 32-godišnjaka nakon čega petorica osumnjičenih starosti od 20 do 32 godine odlaze do ugostiteljskog objekta i palicama napadaju 21-godišnjaka, 27-godišnjaka te 21-godišnjakinju koje su lakše ozlijedili.

Nakon toga su palicama oštetili objekt i prijetili. Lakše je ozlijeđeno petero ljudi, a temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku obavljene su pretrage kod osumnjičenih i pronađeno je ukupno osam pirotehničkih sredstava te jedna metalna palica. Osumnjičeni su uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku.

