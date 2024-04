VIDEO Tuga Vukovarke Ive: 'Bio je tatin prijatelj, vjerovali smo mu. Neka kaže gdje su mu kosti'

Gdje mi je otac? Hoćeš više reći gdje mi je završio otac kojega si odveo pred mojim očima? A bio si mu prijatelj! Odveo si invalida u kolicima i od tada ga nema! Odveo ga je i šuti, i nitko mu ništa ne može, kakvo je ovo pravosuđe, pravda. Jel' nemaš savjesti! Nisi zaslužio da živiš, sram te bilo, vikala je, na ulici, očajna Iva Radić (41) na Jovana Radana, bivšeg pripadnika srpske paravojne vojske koji je živio u Vukovaru 1991. godine. Dočekala ga je pred Tužiteljstvom za ratne zločine u Beogradu gdje se Radan pojavio nakon što je dobio službeni poziv na saslušanje u predistražnom postupku koji se vodi protiv njega.

Ivina obitelj, mama Jelena, tata Mijo i dvije polusestre živjeli su na Sajmištu, a tu je sa svojom obitelji živio i Jovan Radan. On je, kada je počeo rat, odmah stavio četnička obilježja na sebe i postao pripadnik paravojske. Mijo je bio invalid u kolicima, od djetinjstva je bolovao od distrofije mišića i nije mogao hodati. On je bio Hrvat, a njegova supruga Jelena Srpkinja. Većinu rata proveli su u podrumu. Dok su svi bježali iz Vukovara oni su odlučili ostati no, kada su granatiranja postala prejaka, shvatili su da moraju pobjeći. Nisu mogli nigdje, nego u Srbiju kod Jelenine sestre. Bili su tamo mjesec dana no, Mijo nije mogao gledati razaranje Vukovara pa je rekao da se vraća u grad makar samo na jedan dan, da obiđe kuću. Poveo je i suprugu i kćeri, ne sluteći da bi moglo biti ikakvih problema.

- Prijatelji su nam javili da nam je grana raznijela lokal i kuću. Mnogi su iz Srbije tada često išli za Vukovar pa smo tako i mi odlučili otići do kuće, pokriti raznesen krov. Bio je 8. studeni. Nismo uspjeli ni doći do kuće. Kod Veleprometa su nas zaustavili i utjerali u dvorište autom. Tamo su ispitivali prvo mene, pa stariju kćer, a onda su rekli da će Miju ispitati u Negoslavcima. Nisam to dopustila; padao je mrak, on nepokretan, ne može nikamo bez kolica. Bili su grubi. Dali su mi stvari i poslali me u podrum sa djecom. Čovjek koji je odvezao mog supruga je bio naš susjed, Jovan Radan...Dobro smo ga znali. Bio je neki majstorčić u Vuteksu, a za vrijeme Krajine je postao direktor Vuteksa. Danas bogato živi u Beogradu. Kada sam ga srela u okupiranom Vukovaru, molila sam ga da mi kaže gdje je Mijo, što se sa njime dogodilo. 'Gdje je, daj reci, neću nikome izdati da si rekao'. Bahato me odbio, rekao da sam blesava, što pričam. A i moja Iva i najstarija kći su vidjeli da ga je on odvezao. Prepoznale su ga. 'Zinuli su vam na auto', rekao mi je. Imali smo tada Ford Sierru. Pa što niste onda samo uzeli auto. Miju bih nosila ja na leđima do kuće - ispričala nam je, prije nekoliko godina, Mijina supruga Jelena koja je tražila njegove posmrtne ostatke dokle god i sama nije preminula.

Potragu za pravdom i istinom potom je nastavila Mijina najmlađa kći Iva koja je, nakon rata, ostala živjeti u Beogradu i pomno prati sve što se događa vezano za Jovana Radana. Već se jednom, 2019. godine, suočila sa njime kada mu je došla pred kuću u Novom Sadu također tražeći da joj kaže gdje su kosti njenoga oca.

- Tata je bio nepokretan, distrofičar, nije mogao držati pušku, nikome nije naudio, jedini krimen mu je bio što je Hrvat. Njegovi krvnici nisu marili što je bio u invalidskim kolicima, što je spletom okolnosti od ratnih razaranja otišao na srpsku stranu. Nikada neću zaboraviti taj njegov pogled dok su ga odvodili, ali tješili smo se da poznajemo Jovana, da mu ništa neće uraditi. Svaki dan smo se nadali da će se tata vratiti, ali nije. Imao je tada 43 godine, a ja 8. Još uvijek čuvam igračke koje mi je dao, naše slike.. - tužna je Iva.

Potresna priča Ive i njene sada već pokojne majke Jelene došla je i do nadležnih za pronalazak nestalih s obje strane granice, a protiv Jovana Radana DORH je još 2007. godine podigao optužnicu, sumnjiči ga se za ubojstvo civila, ali i za silovanje jedne Vukovarke, no on sve ove godine mirno živi u Novom Sadu.

- Službeno mi nitko nije javio da se vodi postupak protiv Jovana Radana. To sam načula od prijatelja i odlučila ga sačekati ispred zgrade Tužiteljstva za ratne zločine. Ispred njega je na saslušanje ušao još jedan krvnik iz Vukovara i mislim da je baš on ubio mog oca. Mama i ja smo o svemu već dale službene iskaze, a znamo da postoji u službeni iskaz silovane Vukovarke pa sada nisam sigurna da li je ovo predistražni postupak protiv njega zbog tog silovanja, ili zbog mog oca. U Tužiteljstvu se, naravno, ništa ne može doznati jer je sve tajna - kaže Iva dodajući kako Radan laže kada kaže da ne zna gdje je završio njen otac. A ona samo želi dostojno pokopati njegove kosti.

- Tražit ću ga dok sam živa. I opet ću stati pred Radana i pitati ga gdje su Mijine kosti - odlučna je.