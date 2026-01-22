Obavijesti

TEMATIZIRANA KUŠAONICA

VIDEO Turistička atrakcija za hladne dane: Kuća čaja u Podravini nudi kušaonice čajeva

Posjetiteljski centar 'Kuća čaja - oaza mira' smješten je u Špišić Bukovici, u kojem se može naučiti puno toga interesantnog o proizvodnji čaja, biljkama i njihovim ljekovitim svojstvima. U prostranom dvorištu nalaze se kušaonice čaja (kućice), vanjska poučna staza, dječje igralište te ljetna terasa. Kušaonice čaja, njih ukupno šest, različito su tematizirane i svaka ima svoju posebnu priču o biljkama koje se koriste za proizvodnju čaja.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i Plenković i 'Odbor za mir', studiji bez studenata...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji ‘240 sekundi 24sata’. Danas donosimo: Milanović pozvao Plenkovića na konzultacije o Trumpovu 'Odboru za mir', problemi invalidnina, čak 170 fakulteta nema niti jednog studenta...

BUKTINJA NA DONJIM SVETICAMA

VIDEO Gorjela kuća u Zagrebu

ZAGREB - Požar na križanju Donje Svetice i Ulica grada Vukovara izbio je u srijedu oko 00.30 sati. Zapalila se napuštena kuća, a vatra je prešla i na drugi objekt. Gorjeli su prizemlje i krov, a požar su ugasili brzom intervencijom, potvrdili su nam iz JVP-a.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA:

240 sekundi' 24sata: Trumpov Odbor za (ne)mir, ledena Koli i Thompsonova ilegalna gradnja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji ‘240 sekundi 24sata’. Danas donosimo: Sve o Davosu i Trumpovom odboru za mir, Thompsonu koji mora rušiti ilegalne objekte, Vjesniku... A otkrivamo i kako kradu Hrvati. Sve su domišljativiji

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA:

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Trump hvalio Trumpa, kritizirao Europu: Idete krivim smjerom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Trump se hvalio svojim postignućima u Davosu, kaže da ne želi upotrijebiti silu da preuzme Grenland. Bivša zastupnica Centra pala u akciji EPPO-a zbog malverzacija s 300-tinjak tisuća eura za igricu o Dubrovniku. Ekskluzivni detalji žalbi na postupak rušenja Vjesnika. Djeca žvaču opasne nikotinske vrećice već u 6. razredu...

opasni uvjeti za stanovnike

VIDEO Snijega im je preko glave! Grad na Kamčatki u totalnom ledenom kaosu

KAMČATKA - Već danima svijet obilaze snimke snijegom prekrivene Kamčatke. Najobilnije snježne padaline u zadnjih 60 godina na ruskome su dalekoistočnom poluotoku stvorile goleme nanose visoke i po nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i u potpunosti zatrpali automobile. Snimke iz Petropavlovsk-Kamčatskog prikazuju kako izgleda život u zatrpanom gradu.

OSTALO

