TEMATIZIRANA KUŠAONICA
VIDEO Turistička atrakcija za hladne dane: Kuća čaja u Podravini nudi kušaonice čajeva
Posjetiteljski centar 'Kuća čaja - oaza mira' smješten je u Špišić Bukovici, u kojem se može naučiti puno toga interesantnog o proizvodnji čaja, biljkama i njihovim ljekovitim svojstvima. U prostranom dvorištu nalaze se kušaonice čaja (kućice), vanjska poučna staza, dječje igralište te ljetna terasa. Kušaonice čaja, njih ukupno šest, različito su tematizirane i svaka ima svoju posebnu priču o biljkama koje se koriste za proizvodnju čaja.