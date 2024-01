VIDEO U Finskoj je toliko hladno da se kipuća voda iz lonca istog trenutka pretvori u vodenu paru

FINSKA - Rekordno niske temperature ovog tjedna u Finskoj nadahnule su turista da tijekom odmora na Arktiku isproba trik koji je oduvijek htio: baciti kipuću vodu u zrak kada je vani ekstremno hladno i pretvoriti je u oblak ledene prašine. Ovo nije nešto što bi se trebalo pokušati osim ako su temperature izuzetno niske, no na većini mjesta na Zemlji to se događa rijetko ili nikada. Lauri Untamo, 49-godišnji voditelj prodaje iz južne Finske, bio je s prijateljima na odmoru u sjevernoj finskoj pokrajini Laponiji kada su temperature na Novu godinu pale na -30 Celzijevih stupnjeva. "Vidio sam u videima na društvenim mrežama ili YouTubeu da je moguće izvesti trik, no nikada nisam imao prikladnu hladnoću da bih ga isprobao na -30 stupnjeva ili manje", rekao je Untamo za Reuters. Kazao je da je u svojoj kabini zagrijao vodu, brzo ju iznio i bacio preko svoje glave. Preživio je pokušaj bez opeklina jer se voda odmah pretvorila u ledeni oblak koji je potom nestao. Nordijske zemlje se proteklih nekoliko dana suočavaju s ekstremno hladnim vremenom, pri čemu su -44.3 Celzijeva stupnja, najniža temperatura u posljednjih 25 godina, zabilježena u petak u mjestu Enontekio, sjeverno od mjesta Pyhatunturi u kojem je bio Untamo Unatoč ledenom vremenu, Untamo i njegova skupina prijatelja uživali su u aktivnostima na otvorenom poput nordijskog skijanja i pješačenja u snijegom prekrivenim šumama. "Čak smo vidjeli i polarnu svjetlost tijekom par noći pa (se može reći da) nam je Laponija ovog tjedna dala svoje najbolje", kazao je.