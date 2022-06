VIDEO U Lici se pojavila pijavica, sutra još gore vrijeme: Za cijelu Hrvatsku izdan meteoalarm

Crometeo lovac na oluje iz Splita je u Lici snimio pijavicu, javlja Dalmacija Danas. Pijavica se pojavila u 15 sati kod Gornje Ploče.

Nešto oko podneva je krenula i kiša u Kninu koja se kasnije pretvorila u grmljavinsko nevrijeme. Ceste su bile poplavljene, a temperatura je u tom periodu pala za više od 10 stupnjeva.

Za kninsko područje je tijekom dana bio izdan i žuti meteoalarm, a za sutra je meteoalarm na snazi za čitavu Hrvatsku zbog jakog vjetra, kiše i grmljavinskog nevremena.

- Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje obilnijom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito na Jadranu gdje će biti i češći. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u jačanju. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, navečer u jačanju, no u Dalmaciji će još prijepodne vjetar biti uglavnom umjeren jugozapadni i jugo. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17 na kopnu, od 16 do 20 na Jadranu, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23, u Dalmaciji i na istoku zemlje i do 25 °C - prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

