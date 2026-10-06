VIDEO Ukrajina napala veliko naftno postrojenje kod Moskve: U plamenu je, šire se snimke...

Ukrajinski dronovi su tijekom noći na utorak napali najveće naftno postrojenje u Moskovskoj oblasti. Na društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju postrojenje u plamenu.

Volodarskaya Linear Production and Dispatch Station is on fire in Moscow region after a massive drone attack on the area. This is the largest oil depot and a major pipeline transport hub in the Moscow region. It is connected by product pipelines to the Ryazan and Moscow oil refineries, as well as to the major airports of Moscow region (Vnukovo, Sheremetyevo, and Domodedovo). Its annual throughout exceeds 3 million tons. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2026

Ukrajinska bespilotna letjelica pogodila je Volodarski centar za linearnu proizvodnju i otpremu u blizini sela Konstantinovo, prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, piše Kyiv Independent.

Gradonačelnik Moskve kazao je kako je oko 650 dronova lansirano prema Moskovskoj oblasti, kako su većinu uspjeli uništiti.

- U ukrajinskom napadu poginula je jedna osoba, dok je šest njih ranjeno - piše ruska Gazeta.