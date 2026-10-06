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ŽESTOKI UDAR

VIDEO Ukrajina napala veliko naftno postrojenje kod Moskve: U plamenu je, šire se snimke...

Piše 24sata,
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VIDEO Ukrajina napala veliko naftno postrojenje kod Moskve: U plamenu je, šire se snimke...
Foto: Twitter, screenshot
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Na društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju postrojenje u plamenu.

Ukrajinski dronovi su tijekom noći na utorak napali najveće naftno postrojenje u Moskovskoj oblasti. Na društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju postrojenje u plamenu.

Ukrajinska bespilotna letjelica pogodila je Volodarski centar za linearnu proizvodnju i otpremu u blizini sela Konstantinovo, prema navodima Telegram kanala Exilenova Plus, piše Kyiv Independent.

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Gradonačelnik Moskve kazao je kako je oko 650 dronova lansirano prema Moskovskoj oblasti, kako su većinu uspjeli uništiti.

- U ukrajinskom napadu poginula je jedna osoba, dok je šest njih ranjeno - piše ruska Gazeta.

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