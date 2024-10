VIDEO Uništio ih kamenolom: 'Nisu micali otpadni kamen, a ilegalne radove snimio i Google'

Spasilačke službe još nisu uspjele pronaći sve nestale ljude nakon odrona i jake kiše Donjoj Jablanici i okolnim mjestima, a već svima prijeti nova opasnost. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje za noć na srijedu, kad se očekuju jake kiše na zapadu, sjeveru i istoku Hercegovine te na jugozapadu i dijelu središnje Bosne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 09:45 BiH: Donja Jablanica | Video: 24sata Video

Prognoziraju kako će pasti između 30 i 60 litara padalina po metru četvornom.

- Upozorenje se daje zbog trenutne situacije na poplavljenim područjima. Moguća je pojava bujičnih potoka i klizišta - pišu iz FHMZ-a.

Napomenuli su kako bi svi trebali ozbiljno shvatiti koje bi probleme vrijeme moglo donijeti.

Pogled iz zraka na mjesto Donje Jablanica i kamenolom iz kojeg je krenula lavina kamenja zajedno s bujicom | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je plavljenje imovine i prometnica, kao i poremećaj u opskrbi električnom energijom, vodom i u komunikacijama. Može biti potrebna manja evakuacija. A uvjeti za vožnju, uslijed smanjenje vidljivosti i nekontroliranog kretanja vozila zbog vode, bit će teški - navode iz FHMZ-a.

Tragedija u Donjoj Jablanici u prvi plan je izbacila ilegalni kamenolom na brdu iznad mjesta, iz kojega se sručila velika količina tzv. kamenog otpada koja je zatrpala mjesto. On je nastao rezanjem kamenja koji, prema pisanju portala Istraga.ba, godinama nije odvožen.

Sadašnja teorija, kojom se rukovode istražitelji, je da je cijela katastrofa počela s jakim kišama. Velika količina vode stvorila je bujice koje su s vrha planine krenule upravo prema kamenolomu. Podigle su nakupljani kameni talog, koji se pretvorio u veliku kamenu lavinu. Nju ništa nije moglo zaustaviti i doslovno je mljela sve pred sobom. Dokaz za to su i brojne fotografije iz same Donje Jablanice na kojima se vidi trag kamenja, mulja i blata koji su pogodili naselje. No tu nesreći nije bio kraj jer su sama lavina, ali i ostaci kuća koje je srušila, stali ispod podvožnjaka koji razdvajaju prugu i cestu. Taj materijal stvorio je veliku branu te je kiša brzo nastavila potapati cijelo naselje.

Bojali se vlasnika

Sami mještani Jablanice su nakon nesreće pričali novinarima kako su godinama upozoravali na kamenolom jer je ilegalno radio. U vlasništvu je tvrtke Sani d.o.o. jablaničkog tajkuna Dženana Honđe te su ga se bojali, piše Istraga.ba, jer ima dobre veze s "podzemljem".

Portal Hercegovina.info prvi je otkrio kako kamenolom nije imao koncesiju niti je bio u registru okolišnih dozvola. Sama tvrtka bila je registrirana samo za rezanje, oblikovanje i obradu kamena, ali ne i za eksploataciju. Zanimljiv je to detalj za istražitelje s obzirom na to da je puno ime same tvrtke Društvo za eksploataciju i obradu kamena, trgovinu i usluge Sani d.o.o. Jablanica.

Pogled iz zraka na mjesto Donje Jablanica i kamenolom iz kojeg je krenula lavina kamenja zajedno s bujicom | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Da su građevinski strojevi itekako operirali na tom području pokazale su i satelitske snimke, koje je zabilježio Google. Naime, tijekom 2019. tvrtka je prestala s vađenjem kamenja, a to je jasno vidljivo na snimkama. Područje je obuhvatilo zelenilo. Na fotografiji od 27. kolovoza 2022. već se vidi da je dio kamenoloma ponovno aktivan. Bageri, kojih nije bilo 2019., ponovno su vidljivi u akciji.

Zadnja fotografija snimljena mjesec i osam dana prije tragedije pokazala je dva radna stroja u kamenolomu, a to sugerira da je bio itekako aktivan prije odrona.

Web i Facebook stranica tvrtke Sani d.o.o. bile su dostupne do petka, kad su uklonjene s mreže i trenutno su nedostupne. Na njihovim stranicama nigdje nije bio prikazan ilegalni kamenolom, no vidjelo se kako su se bavili obradom kamena, gradnjom zidova, fasada na kućama, bazena i slično.

Na izvanrednoj sjednici održanoj u Mostaru, resorno Ministarstvo gospodarstva dobilo je zadatak vladi i Kriznom stožeru dostaviti izvješće i cjelokupnu dokumentaciju o izdavanju koncesije za kamenolom. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, potvrdio je na konferenciji za novinare da kamenolom, čije je kamenje zatrpalo Donju Jablanicu, nije imao dozvolu za rad i da u evidenciji nadležnog ministarstva nema podataka da je kamenolom bio aktivan posljednjih godina. Nikšić je izjavio da je, iako se na županijskoj razini vode različite informacije o tome je li kamenolom eksploatiran, činjenica da su žrtve u Donjoj Jablanici posljedica urušavanja brda i kamenja.

Pogled iz zraka na mjesto Donje Jablanica i kamenolom iz kojeg je krenula lavina kamenja zajedno s bujicom | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Dobili poticaje

Unatoč tome, tvrtka Sani d.o.o. dobila je i subvenciju za rad te se nalazi na listi "Korisnici poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije 'Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci vlade)', utvrđene proračunom Hercegovačko-neretvanske županije za 2023. godinu". Za poticaj tehnološkom razvoju i digitalizaciji stiglo im je 14.000 KM.

Odluku je potpisao tadašnji ministar Željko Laketić u kolovozu 2023., svega dva mjeseca prije nego što će vlast preuzeti nova vlada HNŽ-a, piše Hercegovina.info. No nije županijska razina jedina koja je pomagala ovoj kompaniji. Pomoć su dobili i od Federalnog ministarstva energije i rudarstva 2020., kad su se našli na Listi korisnika financijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava za sektor industrije. Vlada Fadila Novalića kao COVID mjeru u kategoriji "Industrija građevinskog materijala i nemetala" kompaniji Sani dodijelila je malo manje od 7000 KM.

U sve se uključilo i tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.

- Povodom tragedije koja se dogodila, radi osiguravanja objektivnog informiranja javnosti i odgovora na brojne medijske upite, obavještavamo javnost da su tužitelji Tužiteljstva HNŽ Mostar, Područno tužiteljstvo Konjic, odmah po primitku dojave o strašnoj nesreći koja je pogodila područja općina Jablanica i Konjic, izašli na teren. S pripadnicima MUP-a HNŽ/K i PU Konjic, odnosno PS Konjic i PS Jablanica, poduzeli su i nastavljaju poduzimati sve potrebne radnje koje su u njihovoj nadležnosti, a koje zahtijevaju hitno postupanje - napisali su iz tužiteljstva te potvrdili kako su formirali predmet i imenovali tim koji će raditi na slučaju.

- Pod nadzorom Tužiteljstva, pripadnici MUP-a HNŽ-a provode radnje provjere informacija kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije, s posebnim naglaskom na eventualnu odgovornost i ulogu ljudskog faktora, osobito u kontekstu poslovanja i aktivnosti kamenoloma koji se nalazi na pogođenom području. Također, u okviru tih radnji, naložena su stručna vještačenja i pribavljanje relevantne poslovne dokumentacije - pišu tužitelji.