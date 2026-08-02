VIDEO Užas kod Nove Gradiške: Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor...'

Lužani, u smjeru Zagreba, gadna prometna nesreća, javili su nam čitatelji u nedjelju ujutro. Iz PU brodsko-posavske priopćili su da se 2. kolovoza u 7.23 sati na autocesti A3, na 179. km sjeverne kolničke trake, dogodila prometna nesreća s ozlijeđenima u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo.

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Pokretanje videa... VIDEO Nesreća na A3 | Video: Čitatelj 24sata

- Ozlijeđene osobe su vozilima HMP prevezene u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški na ukazivanje pomoći. Promet se na navedenoj dionici A3 odvija usporeno uz regulaciju prometa. Na mjestu događaja obavlja se očevid - izvijestila je policija.

HAK je priopćio da se zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179.+500 km u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz snimke koju smo dobili vidljivo je da su na mjestu događaja morali intervenirati i vatrogasci, a vozilu je prednji kraj potpuno smrskan.