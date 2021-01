U koloni čekamo već četiri sata, a sigurno ćemo još barem sat i pol ili dva. Jedva da se pomičemo. Mi smo u tranzitu, samo ćemo proći kroz Sloveniju prema Njemačkoj i ne shvaćam zašto tako sporo propuštaju, rekao nam je čitatelj koji je u nedjelju iz Slavonskog Broda krenuo prema Njemačkoj.

Mnogi u koloni na granici sa Slovenijom su ogorčeni pa svoje nezadovoljstvo izražavaju trubljenjem.

- Skoro četiri sata čekamo na Macelju između dvije granice. Hrvatsku granicu smo prošli, a nikako da prođemo i slovensku. Već smo dva i pol sata u međuprostoru, a vjerojatno ćemo biti još sat ili sat i pol. Treba izdržati satima u koloni, a ne smijete se maknuti. U autima ima i djece, a ne mogu nikamo na WC. Nije mi jasno što Slovenci rade da im tako dugo treba za pregled pojedinog auta. Pa većina nas je u tranzitu. Mi idemo samo do Austrije, a u koloni vidim puno njemačkih tablica, a ima ih i iz Švedske. Ti će se još navoziti, a tu gube vrijeme u koloni. Gledao sam na stranice HAK-a prije nego sam krenuo, no nema obavijesti o gužvama, a ovdje je kolona barem 15 kilometara. Mogao sam ići na neku drugu granicu, potražiti alternativni prijelaz, no kad sam zaglavio u ovoj koloni za to je bilo prekasno. Nadam se da ovakve kolone neće biti i na Šentilju - ogorčen je čitatelj iz Delnica.

Dodao je da u suprotnom smjeru, prema Hrvatskoj nema ni jednog auta, a da se oni pomiču sporije nego kamioni.

Oba videa snimljena su oko 16 sati. Na internetskoj stranici Hrvatskog autokluba oko 17 sati je pisalo da se na graničnom prijelazu Macelj za izlazak iz zemlje čekalo 30 minuta.