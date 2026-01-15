Obavijesti

AUTI ZAVRŠILI U MORU

VIDEO Velike poplave pogodile Australiju: Tisuće su bez struje

HINA
VIDEO Velike poplave pogodile Australiju: Tisuće su bez struje

Vlasti su izdale upozorenje za gradove duž oceanske ceste, popularnog turističkog odredišta poznatog po slikovitim vidicima i pozvale stanovnike da se presele u zatvorene prostore i sklone od poplavnih voda

Jaka oluja u australskoj saveznoj državi Victoriji izazvala je u četvrtak bujične poplave, izazivajući zatvaranje poznate oceanske ceste i odnoseći automobile u more te ostavljajući tisuće ljudi bez struje.

Vlasti su izdale upozorenje za gradove duž oceanske ceste, popularnog turističkog odredišta poznatog po slikovitim vidicima i pozvale stanovnike da se presele u zatvorene prostore i sklone od poplavnih voda.

Lokalni mediji izvijestili su da su automobili odneseni u ocean, a 6500 domova je bez struje.

Spasilačke ekipe pomažu ljudima koji su ostali zarobljeni u vozilima nakon što su poplavljeni kampovi, objavila je Državna hitna služba za ABC Radio Melbourne.

Meteorološki ured zabilježio je 166 milimetara kiše od 9 sati ujutro u obližnjem području Mount Cowley.

Nevrijeme je uslijedilo nekoliko dana nakon što je ista oceanska cesta bila zatvorena zbog požara koji su izbili usred intenzivnog ljetnog toplinskog vala.

