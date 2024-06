VIDEO Veliki prosvjed protiv krajnje desnice u Parizu: Došlo je i do par sukoba s policijom

Tisuće ljudi prosvjedovale su u subotu u Parizu i gradovima diljem Francuske protiv krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN) uoči predstojećih izbora za francuski parlament.

U Parizu, gdje je policija rekla da je izašlo 75.000 ljudi, prosvjedna povorka je krenula u 14 sati kroz središnje dijelove grada.

Pokretanje videa... 00:42 Sukob policije i prosvjednika u Parizu | Video: Reuters/Ilan Gabet

Prema sindikatu CGT, na koji se poziva BFM TV, u Parizu je sudjelovalo 250.000 prosvejdnika, a ukupno 640.000 diljem zemlje. Policija je priopćila da je uhitila sedam osoba u Parizu te ocijenila da je širom Francuske bilo 217.000 prosvjednika.

Cecilia Lormeau, 34-godišnja učiteljica koja je rekla da planira glasati za Narodnu frontu, savez ljevičarskih stranaka, rekla je: "Važno je pokazati da smo mobilizirani i da Nacionalno okupljanje (RN) nije većina ljudi ."

Na rubovima nekoliko prosvjednih marševa došlo je do sukoba između prosvjednika i policije te je, prema medijskim izvješćima, pričinjena materijalna šteta. Demonstracije su planirane i za nedjelju.

"Ili je krajnja desnica ili smo mi", rekla je Mathilde Panot, čelnica parlamentarne skupine Francuske ljevice, na čelu pariških prosvjeda u susret parlamentarnim izborima.

Predsjednik Emmanuel Macron raspisao je prijevremene parlamentarne izbore koji će se održati u dva kruga 30. lipnja i 7. srpnja, nakon što je RN porazio njegov centristički savez na glasanju za Europski parlament prošle nedjelje.

Prvi niz istraživanja javnog mišljenja predviđao je da bi RN mogao pobijediti na izborima i biti u poziciji sastaviti sljedeću vladu.

Anketa OpinionWay-Vae Solis provedena za Les Echos i Radio Classique objavljena u subotu predviđa da će RN voditi u prvom krugu parlamentarnih izbora s 33% glasova, ispred Narodne fronte s 25%.

Macronov centristički tabor bio je na 20%.

Barem dvije ankete pokazuju da ljevica nije daleko iza RN-a i ispred Macronove skupine.