VIDEO Vinkovčanin ostao bez stotinu svinja: 'Živimo od toga, teško je gledati praznu farmu'

VINKOVCI - Na našoj farmi eutanazirano je par stotina svinja, bolest je postojala. Svinje su počele ugibati svakim danom sve više, prvo je krenulo od gubitka apetita, bile su potištene, manje se kretale, cvilile su i padale, uši su postajale plave, a potom uginuće - takvo nešto još nismo vidjeli. To je bio naš način života, a ne posao jer kad imaš 40 godina i živiš s tim svaki dan, to više nije samo posao. Sve loše je počelo od korone, pa rata u Ukrajini, sad smo se nadali da će biti bolje kako bi riješili gubitke, a ovo je točka na i koju nismo očekivali jer smo imali visoke razine sigurnosti. Nitko nam nije dolazio na farmu, ali uz sve visoke sigurnosne mjere i dezinfekcije nismo uspjeli obraniti. Bilo kakva pomoć države bi bila odlična, ali trenutno je nema. Slali smo nekoliko mailova ministrici Mariji Vučković, ali nam nije niti odgovorila. Možda nemaju sluha, ali neka shvate da mi živimo od toga, nemamo dodatnih primanja. Danas nam je sve upitno. Volim taj posao koliko god on bio težak i neizvjestan, volio bih nastaviti raditi u normalnim okolnostima. Trenutno nam je to teško i psihički jer cijeli život smo to radili i jako je teško otići u farmu i vidjeti da nema ništa te znati da neće biti ni za deset dana. Nadam se da ćemo uspjeti psihički preživjeti i ostati normalni u svemu tome jer ne želim nikome da prođe ovo što mi prolazimo - kazao je za 24sata Alen Barić iz Vinkovaca koji se cijeli život bavi svinjogojstvom i prodajom suhomesnatih proizvoda.