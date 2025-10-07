Obavijesti

VIDEO Vozač busa zalutao je u šume Velebita: Užas! Pa puteve ni Google Maps nije prepoznao

Nemili događaj dogodio se u nedjelju točno u 16 sati kada je autobus Flixbusa krenuo s Autobusnog kolodvora u Zagrebu

Ono što je trebala biti obična, nedjeljna vožnja od Zagreba do Zadra, pretvorilo se u šest sati kaosa i straha i to zbog vozača koji nije znao put, piše portal Ekovjesnik. Nemili događaj dogodio se u nedjelju točno u 16 sati kada je autobus Flixbusa krenuo s Autobusnog kolodvora u Zagrebu.

Zbog zatvorenog Masleničkog mosta najavljeno je da će se putovanje do Zadra nastaviti zaobilazno, preko Gračaca i Obrovca. Na izlasku s auto-ceste kod Svetog Roka, vozač je pogrešno skrenuo i nepoznavanjem ceste odveo putnike na putovanje planinskim putevima koje ni Google Maps ne poznaje. Umjesto za Gračac, vozač Flixbusa krenuo je lokalnom cestom koja je ubrzo prešla u makadam. Makadam je ubrzo postao sve uži šumski put. GPS je putnicima pokazivao da se autobus kreće prema Tulovim gredama. Uskoro je svima postalo jasno da vozač ne zna gdje se nalazi.

POGINULO JE 12 LJUDI Stručnjak o poljskom autobusu strave: 'Vozač je dvije sekunde izgubio koncentraciju, i eto'
Stručnjak o poljskom autobusu strave: 'Vozač je dvije sekunde izgubio koncentraciju, i eto'

Jedan od putnika kazao je vozaču da stane, a kada je vozač napokon okrenuo i spustio autobus do Svetog Roka, pretvarao se kao da se ništa nije dogodilo te nastavio vožnju.

Vozio je prebrzo, a u Karinu ga je zbog toga zaustavila policija. Oko 22 sata, nakon šest sati horor vožnje, autobus je konačno stigao u Zadar.

O svemu smo poslali upit zadarskoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

