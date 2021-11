Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak ujutro je bio na obilasku gradilišta u Moravičkom okrugu, među pitanjima koja su ga posebno zasmetala bio je tekst u 24sata o naoružavanju Srbije i njegovim izjavama na stranačkom skupu SNS-a.

Podsjetimo, tamo je Aca Vučić, nekadašnji Šešeljev šegrt i huškač 90-ih godina rekao 'da nešto uskoro stiže u Srbiju, a mnogo prije će stići nego to što su oni kupili i čime se hvale', misleći na Rafale.

- Da Vučić laje, ne biste vi takve izraze koristili. Nego izgleda brinete za to što sam vam rekao da ni sa novim kupnjama, ni sa svim što ste dobili od Amerikanaca i Nijemaca ne možete ni sanjati da ćete biti snažniji od Srbije. A mi se radujemo vašem uspjehu. Mi ne kukamo uopće zbog toga. Samo neka daju, samo neka pomažu - rekao je Vučić.

- Nikakav problem nemamo. Samo nemojte zaustavljati naš razvoj, naše vojske i svega drugog. Ništa više od tog. A sa vama želimo najbolje moguće odnose. I nećemo vas vrijeđati na takav način - dodao je na kraju izjave.

Naljutili su ga i komentari oko incidenta u Šapcu, kad je na prosvjedu muškarac zaustavio bager koji je htio proći kroz grupu ljudi.

- Što se Hrvata tiče, ma sve da dovedu i Plenkovića, i Milanovića i sve njihove novine - oni svi zajedno nisu osvojili glasova kao ja. A mržnja koju prosipaju svakoga dana mi govori koliko sam u pravu i koliko dobro radim za Srbiju. Svakoga dana najprljavija kampanja najbrutalnijih laži. Prvo, taj čovjek nikoga nije gazio i nikog nije zgazio. Njega su izubijali. I to vam je predstava i licemjerje najgore vrste. Drugo, on nije zaposjeo most strojevima, nego je Zelenović zaposjeo most i pentrao se na traktor, pa se popeo na znak. Nisam znao da se onako pentra i leti kao ptica po znakovima. Kad treba pobjeći od ljudi koji su samo htjeli proći - rekao je Vučić.