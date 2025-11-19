Obavijesti

na otoku Javi

VIDEO Eruptirao indonezijski vulkan Semeru: Izbacio pepeo u visinu od 5 km, ljudi evakuirani

Indonezijski vulkan Semeru na otoku Javi erumpirao je u srijedu, a vulkanološka agencija te zemlje povećala je razinu uzbune na najvišu. Vulkan izbacuje uvis oblake pepela visoke i do 5,6 kilometara, priopćila je agencija, dodajući da se stanovnici moraju zadržati na udaljenosti od 2,5 km zbog rizika. Semeru, visok više od 3600 metara - najviša planina na Javi, jedan je od gotovo 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Indonezija se nalazi na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se susreću različite ploče na Zemljinoj kori i stvaraju veliki broj potresa i vulkana.

Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji 01:10
Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji | Video: 24sata/reuters
'240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Velik broj vatrogasaca satima se borio s buktinjom koja je gutala kat po kat Vjesnika i što čeka ikonu Zagreba. Tisuće građana u povorkama za Vukovar i Škabrnju. Poljaci dižu razinu prijetnje na određenim željezničkim pravcima. Snijeg zabijelio Gorski kotar i Liku.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju 03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kako su gasili požar u Vjesniku? Tisuće u povorci za Vukovar i Škabrnju | Video: 24sata Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kombiju s hrvatskim navijačima razbili stakla: Priveli su dvojicu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Vlada je je posmrtno dodijelila državljanstvo vukovarskom heroju Jean-Michelu Nicolieru, kao i njegovoj majci Lyliane Fournier. Eksplozivno sredstvo skupina mladića aktivirala u dvorištu Osnovne škole Strožanac, kombiju s hrvatskim navijačima sinoć razbijena stakla i retrovizori između Budve i Cetinja, Miss Universe Laura Gnjatović u Tajlandu odradila je modnu reviju u badiću...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
VIDEO Usred Podgorice odjekuje 'Lupi petama'! Pogledajte kako hrvatski navijači pjevaju u glas

PODGORICA - Nedaleko od stadiona Pod Goricom više stotina hrvatskih navijača zagrijavalo je glasnice u jednom pubu, a domaćini su se pobrinuli da im bude što ugodnije pa im DJ pušta navijačke i domoljubne pjesme. Navijački klub Mi Hrvati objavio je kako je to izgledalo kad se čuo svevremenski hit "Lupi petama, reci 'evo sve za Hrvatsku'" Prljavog kazališta.

Hrvatski navijači u Podgorici 00:44
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: CFE - Mi Hrvati
VIDEO 'Zapalimo svijeće diljem Hrvatske, neka obasjaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar'

Uoči obilježavanja Dana sjećanja, građani diljem zemlje pale svijeće u spomen na poginule. Zagrepčani će i ove godine Vukovaru i Škabrnji odati počast mimohodom i paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice. U 18:30 počeo je svečani program u kojem sudjeluju postrojbe Hrvatske vojske i policija, a slijedi i glazbeni dio programa. Nakon himne govor je držao povjesničar Ivan Samardžija. 'Zapalimo tisuće svijeća diljem domovine, neka obasjavaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar', rekao je. Hrvatski branitelji donijeli su vukovarsko svjetlo mira iz Vukovara 8. studenog ove godine. Zapalit će ga Damir Batarelo, sin Josipa Batarela.

Zagreb tradicionalno odao počast gradu heroju Vukovaru 00:40
Zagreb tradicionalno odao počast gradu heroju Vukovaru | Video: Iva Tomas/24sata
VIDEO Stotine motorista prošlo kroz Slavonski Brod za Vukovar: Razveselili su one najmlađe

U utorak se obilježava 34 godine od pada Vukovara, a svaki 18. u studenome okupi tisuće ljudi u gradu. Među njima su i brojni motoristi koji su danas prošli kroz Slavonski Brod na putu za Vukovar

Kroz Slavonski Brod je prošla motociklistička karavana za Vukovar 00:31
Kroz Slavonski Brod je prošla motociklistička karavana za Vukovar | Video: Franjo Lepan/24sata

