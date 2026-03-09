Sedam pasa HGSS-a sljedećih će dana pretraživati farmu Jakobovac
VIDEO Za nestalima će tragati i sedam potražnih pasa: 'Njuše rupe i traže posmrtne ostatke'
Sedam potražnih pasa Hrvatske gorske službe spašavanja pretraživat će sljedećih sedam dana točno određenu lokaciju na Farmi Jakobovac kraj Vukovara ne bi li detektirali posmrtne ostatke nestalih u Domovinskom ratu. Farmu i proces traženja obišao je i ministar Tomo Medved, koji je istaknuo važnost pasa u procesu potraga za nestalima.
- Na ovoj smo lokaciji već ranije ekshumirali posmrtne ostatke i imamo dojave da bi se tu moglo naći još ostataka. Na terenu su i georadar i kadaver-psi koji svojim njuhom tragaju za biološkim ostacima. Tlo je već pripremljeno, u tlu su izbušene rupe kroz koje psi dolaze do mirisa, a potom georadar pretražuje teren. U slučaju bilo kakvih tragova ide se u iskapanje. Dakako da svemu tome prethode informacije koje smo dobili na razne načine - rekao je tom prilikom ministar Medved istaknuvši kako je 340 osoba u proteklih deset godina dobilo svoj mir.
Ministar je najavio i proširenje pretrage na deponiju Petrovačka dola, kao i nove investicije u nabavku novih tehnologija, u vidu robota, koji će pomoći u još bržem procesu identifikacije ranije ekshumiranih ostataka.
- HGSS već protekle tri godine, u suradnji s Ministarstvom branitelja, radi na detekciji tkiva posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata. Imamo 35 licenciranih potražnih timova, vodiča pasa, a od 35 je osam specijalizirano za ovakav tip aktivnosti, odnosno detekciju posmrtnih ostataka u tlu. Naši psi tragaju u ruševinama, lavinama, na otvorenim područjima, ali i ispod vode te ispod tla. Godišnje provedemo više od dvadesetak obučnih aktivnosti specijaliziranih upravo za traganje i rad sa psima, a ovakva aktivnost potrage za ostacima ispod zemlje zahtijeva posebnu tehniku obučavanja pasa. Vjerujemo da ćemo i ove godine imati rezultate pronalaska - objasnio je Marko Rakovac, izvršni pročelnik HGSS-a, kojom prilikom je i prikazano na koji to način psi njuše teren koji je pripremljen za detekciju posmrtnih ostataka.
U terenu su izbušene rupe kroz koje dolaze mikromirisi - psi obilaze rupe i kad nešto detektiraju, odreagiraju posebnim znakovima. Tu se zatim kreće s georadarom i potom iskapanjem. Svaki od njih će obilaziti izbušene rupe i kad više njih detektira isto mjesto, izgledno je da se ispod zemlje nalaze posmrtni ostaci. Ministar je rekao kako su psi do sada uvijek točno detektirali ostatke.
