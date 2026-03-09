Obavijesti

ŠIRI SE POTRAGA

VIDEO Za nestalima će tragati i sedam potražnih pasa: 'Njuše rupe i traže posmrtne ostatke'

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Sedam pasa HGSS-a sljedećih će dana pretraživati farmu Jakobovac

Admiral

Sedam potražnih pasa Hrvatske gorske službe spašavanja pretraživat će sljedećih sedam dana točno određenu lokaciju na Farmi Jakobovac kraj Vukovara ne bi li detektirali posmrtne ostatke nestalih u Domovinskom ratu. Farmu i proces traženja obišao je i ministar Tomo Medved, koji je istaknuo važnost pasa u procesu potraga za nestalima.

Pokretanje videa...

Ministar Tomo Medved s predstavnicima nadležnih tijela vezanih uz istraživanje lokacije Petrovačka dola 02:31
Ministar Tomo Medved s predstavnicima nadležnih tijela vezanih uz istraživanje lokacije Petrovačka dola | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

- Na ovoj smo lokaciji već ranije ekshumirali posmrtne ostatke i imamo dojave da bi se tu moglo naći još ostataka. Na terenu su i georadar i kadaver-psi koji svojim njuhom tragaju za biološkim ostacima. Tlo je već pripremljeno, u tlu su izbušene rupe kroz koje psi dolaze do mirisa, a potom georadar pretražuje teren. U slučaju bilo kakvih tragova ide se u iskapanje. Dakako da svemu tome prethode informacije koje smo dobili na razne načine - rekao je tom prilikom ministar Medved istaknuvši kako je 340 osoba u proteklih deset godina dobilo svoj mir.

Vukovar: Ministar Tomo Medved s predstavnicima nadležnih tijela vezanih uz istraživanje lokacije Petrovačka dola
Vukovar: Ministar Tomo Medved s predstavnicima nadležnih tijela vezanih uz istraživanje lokacije Petrovačka dola | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ministar je najavio i proširenje pretrage na deponiju Petrovačka dola, kao i nove investicije u nabavku novih tehnologija, u vidu robota, koji će pomoći u još bržem procesu identifikacije ranije ekshumiranih ostataka.

- HGSS već protekle tri godine, u suradnji s Ministarstvom branitelja, radi na detekciji tkiva posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata. Imamo 35 licenciranih potražnih timova, vodiča pasa, a od 35 je osam specijalizirano za ovakav tip aktivnosti, odnosno detekciju posmrtnih ostataka u tlu. Naši psi tragaju u ruševinama, lavinama, na otvorenim područjima, ali i ispod vode te ispod tla. Godišnje provedemo više od dvadesetak obučnih aktivnosti specijaliziranih upravo za traganje i rad sa psima, a ovakva aktivnost potrage za ostacima ispod zemlje zahtijeva posebnu tehniku obučavanja pasa. Vjerujemo da ćemo i ove godine imati rezultate pronalaska - objasnio je Marko Rakovac, izvršni pročelnik HGSS-a, kojom prilikom je i prikazano na koji to način psi njuše teren koji je pripremljen za detekciju posmrtnih ostataka.

Vukovar: Ministar Tomo Medved s predstavnicima nadležnih tijela vezanih uz istraživanje lokacije Petrovačka dola
Vukovar: Ministar Tomo Medved s predstavnicima nadležnih tijela vezanih uz istraživanje lokacije Petrovačka dola | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U terenu su izbušene rupe kroz koje dolaze mikromirisi - psi obilaze rupe i kad nešto detektiraju, odreagiraju posebnim znakovima. Tu se zatim kreće s georadarom i potom iskapanjem. Svaki od njih će obilaziti izbušene rupe i kad više njih detektira isto mjesto, izgledno je da se ispod zemlje nalaze posmrtni ostaci. Ministar je rekao kako su psi do sada uvijek točno detektirali ostatke.

