Obavijesti

News

Komentari 2
NAZAD U KAPUTE

VIDEO Zadar pogodila jaka tuča, zabijelilo u Baškim Oštarijama!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Civilna zaštita je danas putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) poslala upozorenje za područje Primorsko-goranske (bez otoka), Ličko-senjske (bez otoka) i Karlovačke županije

Najavljena nagla promjena vremena donijela je snijeg u Gorskom kotaru i Lici, pad temperatura, ali i kišu i grmljavinu diljem Hrvatske. Mještane Baške Oštarije u četvrtak rano ujutro dočekala je kiša, a oko osam sati počeo se stvarati snježni bijeli pokrivač. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snijeg kod Karlobaga 00:22
Snijeg kod Karlobaga | Video: čitatelj/24sata

- Za sad je samo malo zabijelilo. Zaigrava se - smije se naš čitatelj te dodaje kako prema prognozi očekuju snažnu buru. No za sad se ne osjeća, kaže.

UŽIVO Snijeg zameo ceste u Lici i Gorskom kotaru, tuča u Zadru!

U Zadru je mračno, padaju led i kiša popraćena grmljavinom. Kako tvrdi naš čitatelj, vrijeme je uzrokovalo kaos u prometu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nevrijeme u Zadru 00:27
Nevrijeme u Zadru | Video: čitatelj/24sata

- Baš je ružno vrijeme, a prometni zastoji su svuda - govori nam.

SRUUK upozorenje

Zbog obilnog snijega koji je najavljen na području Gorskog kotara, Like, riječkog i karlovačkog područja, aktivian je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), nacionalni informacijski sustav uspostavljen radi pravodobnog obavještavanja javnosti o izvanrednim situacijama. Brojnim građanima na tim područjima jutros u 6 sati upalio se alarm na mobitelima s upozorenjem.

- U gorju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava, vijavice, od 6 do 24 h. Budite na oprezu - stoji u obavijesti koja je mnogima na mobitele stigla putem SRUUK sustava, na hrvatskom i engleskom jeziku. Alarm je, kako stoji na stranici Ravnateljstva civilne zaštite, aktiviran zbog najave izraženog pogoršanja vremenskih prilika na širem području Gorskog kotara.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026