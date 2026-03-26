Civilna zaštita je danas putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) poslala upozorenje za područje Primorsko-goranske (bez otoka), Ličko-senjske (bez otoka) i Karlovačke županije
VIDEO Zadar pogodila jaka tuča, zabijelilo u Baškim Oštarijama!
Najavljena nagla promjena vremena donijela je snijeg u Gorskom kotaru i Lici, pad temperatura, ali i kišu i grmljavinu diljem Hrvatske. Mještane Baške Oštarije u četvrtak rano ujutro dočekala je kiša, a oko osam sati počeo se stvarati snježni bijeli pokrivač.
- Za sad je samo malo zabijelilo. Zaigrava se - smije se naš čitatelj te dodaje kako prema prognozi očekuju snažnu buru. No za sad se ne osjeća, kaže.
U Zadru je mračno, padaju led i kiša popraćena grmljavinom. Kako tvrdi naš čitatelj, vrijeme je uzrokovalo kaos u prometu.
- Baš je ružno vrijeme, a prometni zastoji su svuda - govori nam.
SRUUK upozorenje
Zbog obilnog snijega koji je najavljen na području Gorskog kotara, Like, riječkog i karlovačkog područja, aktivian je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), nacionalni informacijski sustav uspostavljen radi pravodobnog obavještavanja javnosti o izvanrednim situacijama. Brojnim građanima na tim područjima jutros u 6 sati upalio se alarm na mobitelima s upozorenjem.
- U gorju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava, vijavice, od 6 do 24 h. Budite na oprezu - stoji u obavijesti koja je mnogima na mobitele stigla putem SRUUK sustava, na hrvatskom i engleskom jeziku. Alarm je, kako stoji na stranici Ravnateljstva civilne zaštite, aktiviran zbog najave izraženog pogoršanja vremenskih prilika na širem području Gorskog kotara.
