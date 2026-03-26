VIDEO Zadar pogodila jaka tuča, zabijelilo u Baškim Oštarijama!

Najavljena nagla promjena vremena donijela je snijeg u Gorskom kotaru i Lici, pad temperatura, ali i kišu i grmljavinu diljem Hrvatske. Mještane Baške Oštarije u četvrtak rano ujutro dočekala je kiša, a oko osam sati počeo se stvarati snježni bijeli pokrivač.

Snijeg kod Karlobaga | Video: čitatelj/24sata

- Za sad je samo malo zabijelilo. Zaigrava se - smije se naš čitatelj te dodaje kako prema prognozi očekuju snažnu buru. No za sad se ne osjeća, kaže.

U Zadru je mračno, padaju led i kiša popraćena grmljavinom. Kako tvrdi naš čitatelj, vrijeme je uzrokovalo kaos u prometu.

Nevrijeme u Zadru | Video: čitatelj/24sata

- Baš je ružno vrijeme, a prometni zastoji su svuda - govori nam.

